У США можуть відкликати до 52 мільйонів автомобілів через небезпечний дефект

Цей дефект може призвести до того, що при розкритті подушок безпеки металеві фрагменти потраплять до салону автомобіля. Загалом під відкликання можуть потрапити близько 52 млн автомобілів.

Національне управління безпеки дорожнього руху США закликає відкликати близько 52 млн автомобілів. Таке рішення пов'язане з небезпечним дефектом, який виявили на деяких моделях. Про це розповіли на сайті Reuters.

На деяких автомобілях BMW, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, General Motors, Hyundai, Kia, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla, Toyota і Volkswagen встановлені надувні пристрої подушок безпеки від ARC і Delphi. З 2016 року було зареєстровано безліч інцидентів, під час яких ці деталі виходили з ладу.

Ще у квітні 2023 року Національне управління безпеки дорожнього руху США надіслало в ARC лист із проханням ініціювати відкликання. Проте компанія відповіла відмовою.

Дефект може призвести до того, що під час розкриття подушок безпеки металеві фрагменти потраплять у салон автомобіля. Через це водій і пасажири можуть отримати серйозні травми.

Загалом відомство виявило сімох людей, які постраждали від такого дефекту. Ще одна людина загинула через травми.

Перший подібний інцидент стався у 2009 році. Останній із них зареєстровано в березні 2023 року з автомобілем Chevrolet Traverse.

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Національне управління безпеки дорожнього руху США планує провести 5 жовтня громадські збори. На них буде розглянуто питання про відкликання близько 52 млн автомобілів, щоб усунути цей дефект.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda збирається відкликати близько 124 077 автомобілів через дефект, пов'язаний з роботою гальмівної системи.