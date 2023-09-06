Вклали 60 000 євро: у Європі виявлено ідеальний горбатий "Запорожець" (фото)

ЗАЗ-965 відреставровано і перефарбовано, а його салон оздоблено дорогою шкірою. "Запорожець" оснастили потужною акустичною системою на 600 Вт.

У Болгарії зберігається дуже незвичайний ЗАЗ-965А 1968 року. Горбатий "Запорожець" відреставрували та суттєво допрацювали. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

ЗАЗ-965 перефарбований і отримав поліровані диски

Відновлення і тюнінг "Запорожця" виконав болгарський мільйонер, основний бізнес якого — продаж діамантів. Роботи над ЗАЗ-965 зайняли цілих 8 років і обійшлися в 60 000 євро.

Салон "Запорожця" оздоблений шкірою

Горбатий "Запорожець" перефарбували, а численні хромовані деталі для його кузова та інтер'єру реставрували та виготовляли в Канаді. З'явилися й поліровані колісні диски з низькопрофільною гумою.

Салон ЗАз-965 оздобили білою шкірою і замшею, причому на нього пішли шкури 16 корів. Крім того, встановлено потужну 600-ватну акустичну систему JBL, причому частину її компонентів довелося розмістити в передньому багажнику. 30-сильний двигун об'ємом 0,9 л залишився стандартним.

У тюнінг ЗАЗ-965 вклали 60 000 євро

Власнику так подобається його горбатий "Запорожець", що він зберігає його у вітальні свого будинку. Проте, він все ж вирішив розлучитися з ексклюзивним авто і виставив його на продаж. Купити ЗАЗ-965 можна за 35 000 доларів, тобто його ціна не покриває всіх витрат на тюнінг.

Раніше Фокус розповідав про український тюнінг УАЗ "Буханки" — мікроавтобус перетворили на всюдихід.

Також ми писали про унікальний гоночний "Запорожець".