Найбільший Volkswagen для перевезень уперше помітили на дорогах (фото)

Тестовий прототип Volkswagen Crafter 2024 відрізняється сильно зміненим інтер'єром. Усередині з'являться нова панель приладів і великий мультимедійний дисплей.

Великий мікроавтобус Volkswagen Crafter отримає оновлення для 2024 модельного року. Новинка отримає змінений дизайн і сучасний інтер'єр. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Друге покоління Volkswagen Crafter дебютувало у 2017 році. Тепер мікроавтобус оновиться і стане сучаснішим.

Тестовий прототип помітили на дорогах загального користування. Екстер'єр оновленого Volkswagen Crafter лише незначно відрізняється від поточної моделі, а всі головні зміни торкнуться інтер'єру.

Зовні прототип майже не відрізняється від поточної моделі Фото: carscoops.com

Поки що невідомо, наскільки зміниться зовні оновлений мікроавтобус. Очікується, що він отримає нові бампери та змінену оптику.

Всередині можна помітити нове мультифункціональне кермо та цифрову панель приладів. По центру розташований великий дисплей інформаційно-розважальної системи.

Оновлений Volkswagen Crafter сильно зміниться всередині Фото: carscoops.com

Також до списку оснащення увійде більше систем допомоги водієві. Деякі з них будуть доступні за оплату.

Оновлений Volkswagen Crafter пропонуватимуть із бензиновими та дизельними двигунами. Крім цього може стати доступна нова гібридна силова установка.

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