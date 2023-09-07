Toyota показала незвичайний позашляховий кабріолет і дорогий заряджений кросовер (відео)

Лінійку Toyota Century SUV може поповнити спортивний варіант від підрозділу Gazoo Racing. Крім того, з'явився проект незвичайного парадного кабріолета.

Нова Toyota Century SUV може отримати одразу дві оригінальні модифікації. Їх продемонстрували під час офіційної презентації кросовера, повідомляє сайт Autoevolution.

Спортивний кросовер Toyota Century GRMN Фото: скриншот / YouTube

Перший варіант — заряджений кросовер Toyota Century GRMN від спортивного підрозділу Gazoo Racing. Його можна відрізнити за обвісом, агресивнішим переднім бампером, спойлером на даху і особливими колісними дисками. Крім того, його задні двері виконані зсувними.

Задні двері Toyota Century GRMN стали зсувними Фото: скриншот / YouTube

Характеристики Toyota Century GRMN не розкривають, але спортивний кросовер має бути потужнішим і швидшим за стандартну 406-сильну модель.

Кабріолет Toyota Century SUV Фото: скриншот / YouTube

Друга модифікація — позашляховий кабріолет Toyota Century SUV. Його ще не втілили в металі, а тільки показали знімок авто. Таку версію побудувати для імператора Японії, який зараз використовує парадний кабріолет на базі седана Toyota Century.

Обидві модифікації якщо і отримають зелене світло, то залишаться дрібносерійними. Річ у тім, що навіть стандартний кросовер Toyota Century SUV спочатку випускатимуть накладом у 360 авто за рік. Спочатку модель запропонують виключно в Японії, але в майбутньому можливий її експорт в інші країни.

Обидві модифікації якщо і отримають зелене світло, то залишаться дрібносерійними. Річ у тім, що навіть стандартний кросовер Toyota Century SUV спочатку випускатимуть накладом у 360 авто за рік. Спочатку модель запропонують виключно в Японії, але в майбутньому можливий її експорт в інші країни.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota представила потужний лімітований спорткар за $236 000.

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