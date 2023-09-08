В Україні збільшилися продажі гібридних авто: названо найпопулярніші моделі (фото)

Попит на гібридні автомобілі в Україні збільшився. У цьому сегменті українці найчастіше купують автомобілі бренду Toyota.

Українці стали купувати більше електромобілів, а також гібридних авто. За серпень в Україні зареєстрували близько 1,8 тисячі гібридів. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

За серпень було зафіксовано рекордний показник продажів гібридних автомобілів за останні 20 місяців. При цьому частка нових моделей у цьому сегменті становила 63%.

Загалом за серпень 2023 року українці купили 5,8 тисячі нових автомобілів. Це на 9% більше, ніж за липень. Кількість куплених авто збільшилася майже вдвічі порівняно з минулим роком.

У серпні майже кожен новий автомобіль в Україні оснащувався гібридною силовою установкою. У цьому сегменті великий попит мали моделі Toyota.

Toyota RAV4 лідирує в сегменті нових гібридних авто Фото: Toyota

Топ 3 найпопулярніших нових гібридних авто за серпень:

Toyota RAV4 — 228 авто. Mercedes-Benz GLE — 87 авто. Toyota Camry Hybrid — 78 авто.

Гібридні Ford Fusion найчастіше імпортують зі США Фото: Ford

Топ 3 найпопулярніших імпортованих вживаних гібридних авто за серпень:

Ford Fusion US — 73 авто. Ford C-Max — 42 авто. Toyota Prius — 42 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні знизився попит на комерційний транспорт.