Недорогий індійський електромотоцикл здивував рекордним запасом ходу (фото, відео)

Електромотоцикл Ultraviolette F77 вартістю менше 5000 доларів здатний подолати понад 300 км без підзарядки. Свої можливості байк продемонстрував у мотопробігу.

Індійська компанія Ultraviolette Automotive виводить на ринок свого первістка — бюджетний електричний мотоцикл F77. Дебютна модель вже змогла здивувати своїми характеристиками і встановила рекорд запасу ходу. Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Електромотоцикл коштує від $4628

Новий Ultraviolette F77 має запас ходу в 307 км без підзарядки. Це найкращий результат серед усіх серійних електробайків.

Свої можливості мотоцикл продемонстрував у пробігу. За 22 дні він проїхав 6727 км дорогами 14 індійських штатів. Мотоциклу довелося їхати в екстремальних умовах: часом температура повітря доходила до +45 градусів, а ось у Гімалаях вона опускалася до -15. Досягнення офіційно зафіксували представники Азійської Книги рекордів.

Електромотоцикл Ultraviolette F77 коштує від 380 000 індійських рупій ($4628) і навіть топова версія оцінена приблизно в $5500. Незабаром почнеться експорт моделі в інші країни.

Своїм дизайном електробайк нагадує сучасні спортбайки, але він не такий швидкий. Для Ultraviolette F77 запропоновано на вибір версії потужністю 36 і 40 к. с. Топовий варіант здатний розвинути швидкість 152 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США створили недорогий електромопед з великим запасом ходу.

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