Дитячі 24 години Ле-Мана: у Британії пройшли незвичайні перегони на малих авто (відео)

У цих змаганнях дітям доводиться бігти до своїх болідів після старту перегонів, як і справжнім пілотам десятки років тому. Проте заїзд триває значно менше ніж 24 години.

У Британії на заході Goodwood Revival 2023 провели незвичайні перегони на мініатюрних авто для дітей. У Кубку Сеттрінгтона змагаються пілоти віком від чотирьох до десяти років. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Перший етап Кубка Сеттрінгтона стартував 9 вересня на автодромі Гудвуд. У перегонах брали участь понад 50 дітей, які мали крутити педалі на болідах Austin J40.

Довжина відрізка, який мали подолати пілоти, становить 225 метрів. Після сигналу про старт перегонів дітям потрібно бігти до своїх болідів, як у марафоні "24 години Ле-Мана" десятки років тому.

Перегони складаються з прямого відрізка та кількох шикан. Попри невисоку швидкість, деякі учасники заїзду потрапили в аварію. На щастя, обійшлося без травм.

Перше місце посів Остін Банкомб, який зміг обійти Рафа Бернетта просто перед фінішем. Глядачі з великим інтересом спостерігали за цими перегонами.

Кубок Сеттрінгтона проводиться з 2012 року на перегоновому треку Goodwood Motor Circuit. Найшвидші пілоти отримують грошовий приз — 125 доларів.

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