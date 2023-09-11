Сімейні перегони: мінівени Toyota та Chrysler порівняли в заїзді по прямій (відео)

Toyota Sienna та Chrysler Pacifica виявилися гідними конкурентами один для одного. Проте тільки один автомобіль став переможцем у цих перегонах.

Блогери влаштували перегони по прямій між двома популярними у США мінівенами — Toyota Sienna та Chrysler Pacifica. Ці сімейні автомобілі виявилися досить швидкими. Відео опублікували на YouTube-каналі TFLnow.

Зазвичай мінівени використовуються для неквапливих поїздок разом із сім'єю. Цього разу Toyota Sienna і Chrysler Pacifica довелося показати свої можливості в драг-рейсингу.

Toyota Sienna оснащена гібридною установкою з 2,5-літровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 245 к.с. і 239 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з безступінчастою коробкою передач.

Під капотом Chrysler Pacifica встановлено 3,6-літровий двигун V6 потужністю 287 к.с. і 262 Нм крутного моменту. Він працює в парі з дев'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

У заїзді з місця Toyota Sienna впевнено вирвалася вперед. Chrysler Pacifica помітно відстав від конкурента.

У заїзді з наскоку ситуація повторилася. Toyota Sienna здобула другу перемогу.

У тесті на гальмування Chrysler Pacifica впорався трохи краще. Гальмівний шлях Toyota Sienna був довшим лише на 31 см.

Раніше Фокус розповів, що Red Bull влаштували незвичайний заїзд за участю боліда "Формули-1".