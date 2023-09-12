Haval представив недорогого конкурента Land Rover Defender за $22 000 (фото)

Haval Raptor надійде в продаж у Китаї вже 20 вересня за ціною від 22 000 доларів. Позашляховик у середньому витрачає лише близько 6 літрів бензину на 100 км.

У Китаї представили новий доступний позашляховик Haval Raptor. Новинка отримала брутальний дизайн і доступний цінник. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Haval Raptor вирізняється стриманим дизайном у стилі Land Rover Defender. Спереду розташовані круглі фари та масивна решітка радіатора.

Задня оптика складається з кількох елементів. На задніх дверях розмістили запасне колесо.

Ззаду встановлено роздільні ліхтарі Фото: MIIT China

Габарити Haval Raptor:

довжина — 4 800 мм;

ширина — 1 916 мм;

висота — 1 822 мм;

колісна база — 2 738 мм.

Haval Raptor отримав місткий багажник об'ємом 586 літрів. Цей простір можна збільшити до 1404 літрів, якщо скласти задній ряд сидінь.

В інтер'єрі встановлено 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. Також передбачено проєкційний дисплей, підстаканники та бездротову зарядку для електронних пристроїв.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: PCAuto

Haval Raptor оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 167 к.с. і 243 Нм крутного моменту. Вона доповнена системою повного приводу 4WD.

Позашляховик запропонують з акумуляторними батареями місткістю 19,09 або 27,54 кВт⋅год. Вони забезпечують запас ходу 102 або 145 км на електротязі відповідно. Haval Raptor у середньому витрачає 6 літрів палива на 100 км.

Продажі позашляховика в Китаї почнуться вже 20 вересня. Вартість новинки становитиме від 160 000 до 190 000 юанів (від 22 000 до 26 000 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку кросовера Haval Jolion 2023 поповнила нова версія Sport.