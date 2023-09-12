Не витримують експлуатації: в РФ масово скаржаться на ненадійність нових авто з Китаю

У 2023 році китайські авто в РФ стали на 35% частіше відвідувати СТО. Найбільше власники скаржаться на неякісну антикорозійну обробку, слабку підвіску і проблеми з електронікою.

Китайські автомобілі, що заполонили російський авторинок після введення санкцій, виявилися ненадійними. Їхні власники скаржаться на постійні неполадки і змушені частіше відвідувати СТО. Про це пишуть "Известия".

За 8 місяців 2023 року на ремонт відправили на 35% більше китайських авто віком до 4 років, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше на СТО заїжджали автомобілі Chery, Lifan і Geely. Найбільше зростання звернень зафіксовано серед власників Haval (+88%), Changan (+33%) і JAC (+60%).

Власники скаржаться на корозію, слабку підвіску і проблеми з електронікою Фото: Известия

У низки китайських моделей відзначено проблеми з якістю збірки, інші авто відрізняються ненадійною і недовговічною конструкцією. Проведене опитування показало, що 61% автомобілістів вважають авто з Китаю частково пристосованими до російських умов, а 19% — узагалі не пристосованими і не здатними пережити суворі зими.

Зокрема, у багатьох китайських авто тонкий кузовний метал, що не витримує сильних навантажень і схильний до корозії. Підвіска виходить з ладу на дорогах з вибоїнами і не пристосована до активної експлуатації авто в таксі — деколи ремонт необхідний вже після 20 000 км пробігу. Ще одне слабке місце — електроніка авто з Китаю.

Нагадаємо, що після введення санкцій проти РФ імпорт авто світових брендів практично припинився. Їхню нішу зайняли китайські автовиробники: у 2022 році в Росію ввезли 162 тис. авто з Піднебесної, а за 8 місяців 2023 року — вже 287 тис.

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