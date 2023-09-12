Доступні та економні: які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5000 (фото)

Автомобілі з ГБО мають попит в Україні через низьку вартість автогазу. Загалом до рейтингу увійшли 10 моделей з пробігом віком до 20 років.

Експерти назвали 10 старих автомобілів з ГБО, які можна купити в Україні за ціною до $5000. Ці моделі дають змогу заощадити багато грошей на паливі. Рейтинг опублікували на сайті AUTO.RIA.

Автомобілі з ГБО не такі популярні в Україні, як бензинові або дизельні моделі. Проте такі авто все ще мають попит через низьку вартість автогазу.

До рейтингу увійшли 10 моделей з пробігом віком до 20 років. Такі авто можна купити в Україні за ціною від $3000 до $5000.

Daewoo Lanos є одним з найпопулярніших автомобілів з ГБО в Україні Фото: auto.ria.com

Топ 10 вживаних авто з ГБО, які можна купити в Україні до $5000:

Chevrolet Aveo Chevrolet Lacetti Daewoo Lanos Opel Astra Mitsubishi Lancer Skoda Fabia Renault/Dacia Logan Skoda Octavia Renault Megane Opel Vectra

Як можна помітити, більшу частину рейтингу складають європейські моделі. Також до цього списку потрапив популярний в Україні Daewoo Lanos. Цей автомобіль має великий попит через низьку вартість і невеликі експлуатаційні витрати.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найдешевші та найдорожчі нові пікапи, які можна купити в Україні.