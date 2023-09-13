Які нові авто купують у різних регіонах України: названо найпопулярніші моделі

У Києві, а також у Дніпропетровській та Київській областях купили найбільше нових авто за серпень. Українці віддають перевагу моделям Toyota і Renault.

Українці купили за серпень 5,8 тисячі нових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі в різних регіонах України. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області стали найбільшими регіональними ринками нових авто в Україні за серпень. Вони забезпечили понад 60% усіх продажів за місяць.

У Києві за серпень купили 1970 нових автомобілів. Друге місце за продажами посіла Дніпропетровська область — 467 авто.

У Київській області придбали за місяць 449 автомобілів. В Одеській області зареєстрували 313 нових авто. П'ятірку лідерів закриває Львівська область — 293 нових автомобілі.

Toyota RAV4 став бестселером одразу в двох регіонах України Фото: Toyota

Найпопулярніші нові авто в Україні за регіонами:

Київ — Toyota Corolla;

Дніпропетровська область — Renault Duster;

Київська область — Toyota RAV4;

Одеська область — Toyota Land Cruiser Prado;

Львівська область — Toyota RAV4.

Раніше Фокус писав, що в Україні стали купувати більше електромобілів, а також гібридних авто.

Також ми повідомляли, що в Україні в серпні зростання продемонстрували продажі вживаних автомобілів.