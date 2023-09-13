Презентовано новий Ford F-150 2024: як змінився найпопулярніший у світі пікап (відео)

Новий Ford F-150 змінився зовні й отримав сучасне обладнання. У лінійці присутні бензинові, дизельні та гібридні опції.

Напередодні відкриття автошоу в Детройті презентовано новий Ford F-150. Найпопулярніший пікап у світі пройшов модернізацію та надійде в продаж до кінця осені за ціною від $38 565. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

Решітка радіатора відрізняється в різних версіях моделі Фото: Ford

Пікап Ford F-150 2024 можна впізнати за зміненими бамперами та фарами. Решітка радіатора також нова, до того ж традиційно вона відрізняється в різних версіях моделі. Заряджена версія Raptor відрізняється збільшеним кліренсом, масивними бамперами, захистом днища та позашляховими шинами.

Заряджений Ford F-150 Raptor Фото: Ford

Як і раніше, Ford F-150 доступний у кількох варіантах довжини, у дводверній і чотиридверній версіях. Цікавим нововведенням став багатофункціональний задній борт кузова, який тепер може опускатися або відкриватися подібно до дверей.

Пікап отримав багатофункціональний задній борт Фото: Ford

У салоні тепер у всіх Ford F-150 встановлено два 12-дюймові дисплеї на передній панелі. Також з'явилася проєкція на лобове скло.

У салоні встановлено два 12-дюймові дисплеї Фото: Ford

Пікап Ford F-150 доступний із бензиновими V6 твін-турбо об'ємом 2,7 л (324 к.с.) і 3,5 л (400 і 450 к.с.), а також із 5,0-літровим 400-сильним V8. У лінійці є гібрид на 430 к. с., а в окремих країнах доступний 3,0-літровий 250-сильний турбодизель. На вершині розташувався 700-сильний Ford F-150 Raptor R. Електромобіль Ford F-150 Lightning оновлять окремо.

Усі модифікації отримали 10-ступінчасту автоматичну КПП. Є варіанти із заднім і повним приводом. Вантажопідйомність Ford F-150 становить 1110 кг, також він може буксирувати 6,1-тонний причіп.

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