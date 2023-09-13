У США показали незвичайний автомобіль з оригінальним кермом та прозорими дверима (відео)

Концепт-кар Driving While Black покликаний звернути увагу громадськості на проблеми чорношкірих. Конструкція авто натхненна на 7 реальних інцидентах, які сталися у США.

Напередодні відкриття автошоу в Детройті був представлений концепт-кар Driving While Black (DWB). Цей автомобіль назвали "найкращим автомобілем для чорношкірих". Про це повідомили на сайті Carscoops.

Спершу може здатися, що DWB є насмішкою над чорношкірим населенням, але все зовсім навпаки. Цей автомобіль був створений компаніями Critical Mass, Goodby Silverstein & Partners і Courageous Conversation Global Foundation.

Конструкція концепт-кара заснована на 7 реальних інцидентах, у яких гинули чорношкірі водії. Усі вони пов'язані з перевищенням повноважень поліцейськими.

DWB отримав прозорі двері, які дозволяють "усунути всі підозри". Капот автомобіля також виконаний з прозорого матеріалу, а під ним немає двигуна.

Седан отримав прозорі двері Фото: Скриншот

В інтер'єрі встановлено кермо незвичайної форми. Завдяки їй руки водія завжди залишатимуться на виду, якщо його зупинить поліцейський. Крім цього передбачено сканери відбитків пальців, які дають змогу відображати дані про того, хто сидить за кермом, у реальному часі.

В інтер'єрі встановлено незвичайне кермо Фото: Скриншот

Також у салоні немає бардачка, щоб водій і його пасажир не могли заховати там щось заборонене. З цієї ж причини позбулися і багажника.

Зовнішній вигляд седана виконаний у стилі старого Oldsmobile. У схожому автомобілі у 2016 році було вбито чорношкірого чоловіка, на ім'я Філандо Кастіле. Після цього в Далласі відбулися масові протести.

6 липня 2016 року Філандо Кастіле зупинили поліцейські через зламаний задній ліхтар. Спершу діалог проходив у спокійному тоні й чоловік показав правоохоронцям свої документи. Пізніше Філандо Кастіле зізнався, що в салоні його автомобіля є пістолет. Після цих слів діалог став напруженим і поліцейські наказали чоловікові не діставати зброю. Він відповів, що не збирається цього робити. Попри те, що Філандо Кастіле тримав руки на видноті, поліцейський зробив сім пострілів по автомобілю, п'ять з яких влучили у водія. Від отриманих поранень він помер на місці.

У Courageous Conversation Global Foundation заявили, що в США чорношкірих водіїв на 20% частіше зупиняє поліція. Імовірність того, що їх уб'ють поліцейські під час зупинки, утричі вища, ніж у людей з іншим кольором шкіри.

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