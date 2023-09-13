Нестандартний 88-річний Ford виставили на продаж за ціною нового Bentley Bentayga (фото)

Кабріолет Ford V8 Speedster Special існує в єдиному екземплярі. У нього оригінальний дизайн і великий V8 під капотом.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили Ford V8 1935 року. За кабріолет планують виручити від 200 000 до 275 000 доларів — як за Bentley Bentayga. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Спорткар отримав елегантний кузов Фото: RM Sotheby's

Ford V8 — знакова модель, адже вона ввела моду в США на доступні потужні авто. Утім, вона вельми недорога через те, що масова — з 1932 по 1949 роки випущено 7,5 мільйонів цих автомобілів.

Фото: RM Sotheby's

Однак цей кабріолет Ford V8 Speedster Special особливий — він існує в одному-єдиному екземплярі. Він отримав обтічний кузов із вираженими крилами від німецького ательє Ambi-Budd.

Спочатку цей кузов було встановлено на іншому авто — Adler Trumpf Junior Sport 1935 року. У 60-х роках в Аргентині його переставили на Ford V8. Як не дивно, він підійшов до нового шасі, навіть незважаючи на те, що у Adler передній привід, а у Ford — задній.

Під капотом встановлено 3,6-літровий V8 Фото: RM Sotheby's

Спорткар оснащений 3,6-літровим V8 потужністю 85 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Кабріолет здатний розвинути швидкість близько 140 км/год.

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