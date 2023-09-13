Автопілот і великий дисплей: Cadillac показав нового конкурента BMW 5 Series (фото)

Седан Cadillac CT5 змінився зовні та отримав інноваційну мультимедійну систему. Модель доступна у версіях потужністю до 668 к. с.

На автосалоні в Детройті дебютував новий Cadillac CT5. Американський суперник BMW 5 Series і Mercedes E-Class пройшов модернізацію. Подробиці седана розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Седан отримав покращений автопілот Super Cruise Фото: General Motors

Новий Cadillac CT5 2024 впізнається, перш за все, за зміненою передньою частиною. У нього збільшена решітка, нові фари та бампер. Також змінено ліхтарі.

Салон Cadillac CT5 2024 зазнав набагато кардинальніших змін. На передній панелі з'явився вигнутий 33-дюймовий дисплей, як у Cadillac Escalade і Celestiq. Нова мультимедійна система створена на платформі Google і доповнена інтернетом 5G.

У салоні встановлено величезний 33-дюймовий дисплей Фото: General Motors

Базова комплектація Cadillac CT5 поповнена системами контролю "сліпих" зон і втоми водія. Також седан отримав технологію розпізнавання дорожніх знаків і вдосконалений автопілот Super Cruise.

Як і раніше, седан Cadillac CT5 оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (237 к. с.) і 3,0 л (335 к. с.). Обидві версії оснащені 10-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним.

У лінійці залишаться заряджені Cadillac CT5-V (355 к. с.) і CT5-V Blackwing (668 к. с.), однак їх оновлять окремо.

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