Для бездоріжжя і не тільки: представлено новий пікап Jeep (фото)

Пікап Jeep Gladiator змінився зовні, отримав сучасне обладнання та нові дорогі версії. Модель оснащують 3,6-літровим бензиновим V6.

На Детройтському автосалоні презентовано новий Jeep Gladiator 2024. Пікап пройшов модернізацію слідом за спорідненим позашляховиком Jeep Wrangler. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Дизайн Jeep Gladiator оновився в дусі побратима Wrangler — пікап отримав нову решітку радіатора. Вона менша, але при цьому поліпшила охолодження двигуна.

Jeep Gladiator 2024 року впізнається за новою решіткою радіатора Фото: Stellantis

Крім того, лінійку поповнили одразу дві дорогі позашляхові версії — Jeep Gladiator Mojave X і Rubicon X. Їм збільшили кліренс, встановили посилені мости і величезні 33-дюймові шини.

Головне нововведення в салоні Jeep Gladiator 2024 — сучасна мультимедійна система зі збільшеним 12,3-дюймовим тачскріном і бездротовими Apple CarPlay Android Auto.

Версія Rubicon X отримала 33-дюймові позашляхові шини Фото: Stellantis

У Jeep Gladiator Rubicon X і Mojave X салон оздоблений дорогою шкірою Nappa. Сидіння отримали електропривод і підігрів, також обігрівається кермо.

Пікап Jeep Gladiator позбувся дизеля і поки що доступний тільки з 3,6-літровим бензиновим V6 потужністю 285 к. с. Пізніше має з'явитися 375-сильний гібрид, що підзаряджається — у Jeep Wrangler така версія вже є.

У салоні встановлено збільшений тачскрін нової мультимедійної системи Фото: Stellantis

Новий Jeep Gladiator 2024 доступний із 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнено понижувальною передачею, а в Rubicon X є блокування заднього диференціала.

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