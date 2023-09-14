Культова капсула часу: виявлено раритетний спорткар 60-х в ідеальному стані (фото)

Chevrolet Chevelle SS 396 має відмінний стан і не потребує ремонту. Спорткар оснащений 355-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні за 6,5 секунд.

У США на продаж виставили культовий спорткар Chevrolet Chevelle SS 396 1969 року. Автомобіль має відмінний стан і невеликий пробіг. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Цей Chevrolet Chevelle SS 396 пофарбований у вишневий колір. Зовнішній вигляд доповнює дах із вінілу чорного кольору.

Спорткар зберіг оригінальний колір Фото: ebay.com

Продавець заявив, що більшу частину часу спорткар стояв у гаражі та регулярно обслуговувався. Пробіг авто становить лише 41 840 км.

Власник купив спорткар у 2003 році. Автомобіль зберіг багато оригінальних деталей і не потребує ремонту.

Chevrolet Chevelle SS оснащений вініловим дахом Фото: ebay.com

В інтер'єрі встановлено передній диван. Також передбачені місця і для задніх пасажирів.

На передньому ряду розташований диван Фото: ebay.com

Під капотом встановлено 6,5-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 355 к.с. і 563 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,5 секунд. Максимальна швидкість становить 205 км/год.

Продавець просить за цей Chevrolet Chevelle SS 396 $110 000. У комплекті зі спорткаром йде оригінальне запасне колесо і вся документація.

Раніше Фокус писав, що в США знайшли неймовірно рідкісний Dodge Coronet 1967 року.