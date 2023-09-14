Автомобілі Ford отримають незвичайний бампер, який може змінювати форму (фото)

Інноваційний бампер Ford стане в пригоді водіям на бездоріжжі, а також може врятувати життя пішоходам. Цю технологію можуть отримати майбутні позашляховики бренду.

У Німецькому відомстві з патентів і товарних знаків виявили новий патент компанії Ford. У ньому описується незвичайний передній бампер, який здатний змінювати свою форму. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Винахід Ford може допомогти під час їзди бездоріжжям, а також захистити пішоходів від травм. Передній бампер буде здатний збільшуватися або зменшуватися в разі потреби.

У конструкції бампера передбачено привід, який дає змогу впливати на його положення, а також корпус, гвинтову лебідку та інші рухомі елементи. Автомобіль сам зможе визначити, коли потрібно підняти або опустити бампер за допомогою камер або GPS-навігації.

Бампер складається з безлічі рухомих елементів Фото: German Patent and Trademark Office

Низький бампер дасть змогу убезпечити пішоходів у разі ДТП. У високому положенні позашляховик стане більш ефективним на бездоріжжі.

Поки що невідомо, як саме працюватиме ця технологія на практиці. Зараз технологія перебуває на початковому етапі розробки.

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