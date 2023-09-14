1000 сил і вприскування етанолу: представлено найшвидший седан Audi (фото)

Audi RS7 Legacy Edition оснащений 1000-сильним двигуном і отримав інноваційну технологію впорскування суміші етанолу і води. Вартість ліфтбека становить 205 000 євро.

Тюнінг-ательє ABT представило пакет доопрацювань для зарядженого ліфтбека Audi RS7. Автомобіль перетворили на "грозу суперкарів" з уприскуванням етанолу. Про це повідомили на сайті PistonHeads.

Audi RS7 Legacy Edition відрізняється новим кузовним обвісом з аеродинамічними елементами з карбону. Ззаду з'явилися новий спойлер і збільшений дифузор.

Audi RS7 Legacy Edition отримав новий кузовний обвіс Фото: ABT

Відтепер для Legacy Edition доступний пакет IWI, який додає впорскування суміші етанолу та води у двигун. Завдяки цьому вдалося зробити автомобіль ще потужнішим і швидшим.

Audi RS7 Legacy Edition оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 820 к.с. При активації IWI цей показник збільшується до 1000 к.с.

В ABT можна заправити автомобіль етанолом Фото: ABT

Під час впорскування суміші етанолу і води двигун краще охолоджується і при цьому може поглинати більше повітря. Це позитивно позначається на продуктивності авто.

Щоб активувати IWI, достатньо перебувати в режимах водіння RS1 або RS2. Потім потрібно утримувати кнопку RS протягом секунди, після чого стане доступна вся потужність двигуна.

Етанол зберігається в 15-літровому баку в багажнику, а заливна горловина розташована під звичною кришкою бензобака. В ABT заявили, що його потрібно доливати кожні 3000 км. Стежити за його рівнем можна за допомогою програми MyABT.

Вартість Audi RS7 Legacy Edition з IWI становить 205 000 євро (219 040 доларів). Покупцеві залишається тільки надати свій автомобіль тюнеру.

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