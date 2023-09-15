Культовий італійський спорткар повернули у виробництво у форматі позашляховика (фото)

Automobili Amos Safarista отримав легкий карбоновий кузов і 300-сильний двигун. Вартість спорткара становить 570 000 євро.

Італійська компанія Automobili Amos представила новий спорткар Safarista. Його дизайн натхненний культовим хетчбеком Lancia Delta. Про це розповіли на сайті PistonHeads.

Automobili Amos Safarista заснований на моделі Futurista, яка є тридверним хетчбеком. Новинка отримала збільшений дорожній просвіт, посилену підвіску і безліч інших поліпшень.

Спорткар має тридверний кузов із вуглецевого волокна. Спереду розміщені чотири світлодіодні фари та пластиковий бампер.

Автомобіль отримав колісні диски Evo Corse чорного кольору. Вони взуті в позашляхові шини.

Automobili Amos Safarista отримав колісні диски Evo Corse Фото: Automobili Amos

В інтер'єрі встановлено два спортивних сидіння. Більшої частини внутрішнього оздоблення вирішили позбутися, щоб знизити вагу авто.

Інтер'єр має два посадкові місця Фото: Automobili Amos

Automobili Amos Safarista оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю понад 300 к.с. Крутний момент передається на всі чотири колеса через 5-ступінчасту секвентальну коробку передач.

Вартість Automobili Amos Safarista становить 570 000 євро (607 500 доларів). Загалом буде побудовано 10 таких авто.

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