Ціна $23 660 і повний привід: Nissan представив недорогий сімейний автомобіль (фото)

Nissan Caravan 50th Anniversary доступний у версіях із переднім і повним приводом. Мікроавтобус запропонують із бензиновим або дизельним двигуном на вибір.

Nissan представив мікроавтобус Caravan у ювілейній версії 50th Anniversary. Новинка вирізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Nissan Caravan (NV350 на деяких ринках) з'явився 1973 року. Це малотоннажний автомобіль для комерційних перевезень, який також доступний у пасажирській версії до 9 посадкових місць.

На честь 50-річчя моделі Nissan створив версію 50th Anniversary. Вона отримала чорне оздоблення решітки радіатора та бічні дзеркала заднього огляду з електроприводом. Мікроавтобус доступний у чотирьох кольорах кузова, серед яких Cashmere Greige, зображений на знімках.

Nissan Caravan 50th Anniversary доступний у чотирьох кольорах Фото: Nissan

Емблеми 50th Anniversary з'явилися на задніх дверях і на підголівниках сидінь. Особлива версія заснована на топовій комплектації Grand Premium GX з подовженою колісною базою.

Інтер'єр отримав унікальне оздоблення з коричневої шкіри та тканини з візерунками. На повітроводах з'явилися контрастні бронзові елементи.

Nissan Caravan 50th Anniversary отримав унікальне оформлення інтер'єру Фото: Nissan

Nissan Caravan 50th Anniversary пропонується з 2,0-літровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 130 к.с. і 178 Нм крутного моменту або 2,5-літровим турбодизелем потужністю 132 к.с. і 370 Нм крутного моменту. На вибір доступні версії з переднім або повним приводом.

Nissan Caravan 50th Anniversary надійде в продаж у Японії вже 10 жовтня. Початкова вартість мікроавтобуса з переднім приводом становитиме 3 483 700 єн (23 668 доларів), а за повнопривідну версію доведеться заплатити від 4 453 900 єн (30 260 доларів).

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували фото Nissan Pathfinder нового покоління.