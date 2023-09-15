Ціна $27 000 і дизайн як у Tucson: Hyundai презентували недорогу сімейну модель (фото)

Новий Hyundai Custin — п'ятиметровий мінівен з оригінальним дизайном і просторим салоном. Топова версія моделі отримала камери кругового огляду, електропривод і вентиляцію сидінь.

Представлено новий бюджетний мінівен Hyundai Custin. Велика сімейна модель на базі Hyundai Tucson надійде в продаж за ціною приблизно від 27 000 до 40 000 доларів. Подробиці новинки з'явилися на офіційному сайті Hyundai.

Передня частина виконана в стилі Hyundai Tucson Фото: Hyundai

Новий Hyundai Custin — експортна версія моделі Custo, яку донедавна випускали і продавали виключно в Китаї. Тепер її географію вирішили розширити. Авто стане більш компактною і доступною альтернативою Hyundai Staria.

Мінівен Hyundai побудований на платформі Tucson, але значно більший за кросовер — досягає 4950 мм завдовжки, 1850 мм завширшки і 1734 мм заввишки за колісною базою в 3055 мм.

Мінівен оснащують бензиновими турбомоторами Фото: Hyundai

Спорідненість із Hyundai Tucson проглядається в дизайні. У зовнішньому вигляді переважають грані, а в широку решітку радіатора інтегровані ходові вогні.

У салоні у Hyundai Tucson запозичені кермо і кнопковий селектор КПП. Мінівен отримав цифрову панель приладів і 10,4-дюймовий тачскрін портретного формату на нахиленій центральній панелі. Доступні версії на 6 і 7 місць, причому в шестимісному варіанті встановлено крісла другого ряду з електроприводом і підставками для відпочинку ніг.

На центральній панелі встановлено портретний тачскрін Фото: Hyundai

Новий Hyundai Custin доволі багато оснащений — уже в базовій версії салон оздоблений шкірою, є камера, діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль і електропривод зсувних дверей. Топовий варіант отримав два люки, камери кругового огляду, підігрів і вентиляцію крісел перших двох рядів, системи автоматичного гальмування і контролю "сліпих" зон.

Доступні версії моделі на 6 і 7 місць Фото: Hyundai

Мінівен Hyundai Custin 2023 оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (170 к. с.) і 2,0 л (236 к. с.). Обидві версії отримали 8-ступінчасту автоматичну КПП.

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