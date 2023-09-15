Новітній Ford Mustang 2024 потрапив у ДТП незабаром після покупки (фото)

У США пошкодили в ДТП перший Ford Mustang 2024 модельного року. У автомобіля постраждала задня частина, а в салоні спрацювали подушки безпеки.

Новий Ford Mustang сьомого покоління щойно надійшов у продаж наприкінці серпня, а один зі спорткарів уже встиг потрапити в ДТП. Фото з місця аварії опублікували на Reddit.

ДТП сталася у США і її подробиць поки що небагато. За попередньою інформацією, новий Ford Mustang занесло, він врізався задньою частиною і вилетів на смугу зустрічного руху.

У салоні спрацювали подушки безпеки Фото: Reddit

Розбитий Ford Mustang 2024 показали тільки з одного ракурсу, тож усіх пошкоджень не видно. Утім, можна помітити вирване заднє колесо і подушки безпеки в салоні, що вистрілили. Автомобіль цілком підлягає ремонту.

Новий Ford Mustang 2024 (модельний рік в автомобільному світі настає раніше календарного) зберігає знайомий стиль, але став агресивнішим на вигляд. У салоні встановлено сучасну віртуальну панель приладів і великий тачскрін.

Новий Ford Mustang сьомого покоління надійшов у продаж з кінця серпня Фото: Ford

У ДТП потрапив Ford Mustang GT з 5,0-літровим V8 потужністю 487 к. с. Також зі старту доступні версія Dark Horse з 507-сильною версією цього мотора і базовий 2,3-літровий варіант на 315 к. с.

Крім того, у 2024 році з'явиться топовий Ford Mustang GTD. Він отримає 800-сильний V8 і стане найпотужнішим в історії моделі.

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