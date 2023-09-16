Польща вслід за країнами Балтії не пускатиме авто на російських номерах

Раніше таку заборону ввели в Естонії, Латвії та Литві. У Німеччині вʼїзд машин з російськими номерами вважають "забороненим імпортом".

Із 17 вересня 2023 року в Польщі буде діяти заборона на в'їзд автомобілів із російськими номерами. Про це повідомляє пресслужба міністра внутрішніх справ країни Маріуша Камінського.

"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", — зазначив Камінський.

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Раніше машини з російськими номерами вирішили не пускати до Естонії, Литви та Латвії.

8 вересня 2023 року Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо запроваджених раніше санкцій проти РФ. Наприклад, у Німеччині діє трактування заборон, згідно з яким в'їзд до ЄС на машинах, зареєстрованих у РФ, вважається забороненим імпортом.

З розʼяснення Єврокомісії випливає, що під санкції потрапляють будь-які автомобілі, зокрема приватні.

Нагадаємо, у Німеччині вилучали авто на російських номерах влітку 2023 року.

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