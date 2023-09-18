Автопілот і запас ходу понад 600 км: у Китаї представили стильного конкурента Tesla (фото)

Новий Nio EC6 — електричний 4,8-метровий купе-кросовер з елегантним дизайном. Він отримав 490-сильну установку і розганяється до 100 км/год за 4,4 с.

Китайська компанія Nio презентувала друге покоління електрокросовера EC6. Модель надходить у продаж за ціною від 358 000 до 416 000 юанів ($49 200 — 57 200) і буде представлена в Європі. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електрокросовер стартує до 100 км/год за 4,4 с Фото: autohome.com.cn

Новий Nio EC6 — обтічний купе-кросовер зі стрімким дизайном. У нього аркоподібний силует із вираженим "носом", тоненькі діодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова.

Габарити Nio EC6 2023:

довжина — 4 849 мм;

ширина — 1 995 мм;

висота — 1 697 мм;

колісна база — 2 915 мм.

У салоні встановлено великий портретний тачскрін Фото: autohome.com.cn

Салон Nio EC6 оздоблений шкірою і деревом. Китайський електромобіль отримав віртуальну панель приладів і 12,8-дюймовий портретний тачскрін. Об'єм багажника становить 594-1402 л.

Передні і задні сидіння в топовій версії оснащені електроприводом, підігрівом і вентиляцією. Також комплектація охоплює панорамний дах і 1000-ватну аудіосистему з 23 динаміками, а за доплату запропоновано автопілот.

У топовій версії передні та задні сидіння отримали електропривод Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Nio EC6 отримав два мотори на 490 к. с. і 700 Н∙м. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,4 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

На вибір запропоновано два варіанти батареї — ємністю 75 і 100 кВт∙год: запас ходу становить 495 і 630 км, відповідно.

Раніше Фокус розповідав, що Geely показали дешевий електрокросовер за $18 500 із запасом ходу 650 км.

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