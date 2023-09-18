Автопілот і запас ходу понад 600 км: у Китаї представили стильного конкурента Tesla (фото)
Новий Nio EC6 — електричний 4,8-метровий купе-кросовер з елегантним дизайном. Він отримав 490-сильну установку і розганяється до 100 км/год за 4,4 с.
Китайська компанія Nio презентувала друге покоління електрокросовера EC6. Модель надходить у продаж за ціною від 358 000 до 416 000 юанів ($49 200 — 57 200) і буде представлена в Європі. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Nio EC6 — обтічний купе-кросовер зі стрімким дизайном. У нього аркоподібний силует із вираженим "носом", тоненькі діодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова.
Габарити Nio EC6 2023:
- довжина — 4 849 мм;
- ширина — 1 995 мм;
- висота — 1 697 мм;
- колісна база — 2 915 мм.
Салон Nio EC6 оздоблений шкірою і деревом. Китайський електромобіль отримав віртуальну панель приладів і 12,8-дюймовий портретний тачскрін. Об'єм багажника становить 594-1402 л.
Передні і задні сидіння в топовій версії оснащені електроприводом, підігрівом і вентиляцією. Також комплектація охоплює панорамний дах і 1000-ватну аудіосистему з 23 динаміками, а за доплату запропоновано автопілот.
Електромобіль Nio EC6 отримав два мотори на 490 к. с. і 700 Н∙м. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,4 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.
На вибір запропоновано два варіанти батареї — ємністю 75 і 100 кВт∙год: запас ходу становить 495 і 630 км, відповідно.
Раніше Фокус розповідав, що Geely показали дешевий електрокросовер за $18 500 із запасом ходу 650 км.
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