Королівський Mercedes S-Class виставили на продаж за ціною нового Logan (фото)

Карл XVI Густав придбав Mercedes S-Class безпосередньо перед своєю коронацією. Монарх вибрав базову версію 280 S у скромній комплектації з тканинним салоном і без кондиціонера.

У Швеції на аукціон Bilweb виставили Mercedes-Benz S-Class 1973 року. За авто планують виручити відносно невелику суму в 120-150 тис. крон ($10 750–13 440) як за новий Logan, хоча в нього цікава історія. Її розповіли на сайті аукціону.

Король Швеції вибрав базову версію моделі

Цим Mercedes S-Class W116 володів король Швеції Карл XVI Густав. Він відомий любов'ю до авто — свого часу монарх володів кількома Ferrari, а також Porsche 911, Volvo P1800 і AC Cobra.

Салон Mercedes S-class оздоблений тканиною

Купити Mercedes S-Class Карл XVI Густав вирішив у 1973 році — безпосередньо перед коронацією (аукціон приурочено до її 50-річчя). Вибір припав на базовий варіант Mercedes 280 S у доволі скромній комплектації — з тканинним салоном і без кондиціонера.

Седан Mercedes 280 S оснащений 2,8-літровою рядною шісткою потужністю 160 к. с. і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розвинути 190 км/год і розігнатися до 100 км/год за 11,5 с.

Монарх використовував авто з 1973 по 1979 роки

Король Швеції використовував Mercedes до 1979 року. Після цього автомобіль змінив кількох власників. Він не відреставрований і місцями проржавів, а його пробіг становить 332 тис. км.

Примітно, що раніше на аукціоні продали рідкісний спортивний BMW Карла XVI Густава. Це авто короля Швеції виявилося набагато дорожчим — $140 000.

Також Фокус повідомляв, що в Києві сфотографували рідкісний заряджений Mercedes-AMG.