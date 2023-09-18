У сервіс одразу після купівлі: нові Lada страждають від проблем з якістю (відео)

Власник нової Lada Vesta NG помітив безліч несправностей одразу після купівлі. Двигун авто не запускався з першої спроби, а мультимедійна система працювала з великими затримками.

Власник нової Lada Vesta NG повернув автомобіль дилеру через тиждень після купівлі. Моделі "АвтоВАЗ" страждають від серйозних проблем з якістю збірки. Про це розповіли на сайті Лада Онлайн.

Один з власників оновленої Lada Vesta в максимальній комплектації Techno здав автомобіль у сервіс через безліч несправностей. Чоловік заявив, що двигун не запускається з першої спроби, клаксон не працює, мультимедійна система працює з великими затримками, а двірники не виконують своє завдання. Уже через тиждень він зажадав від дилерського центру повного повернення коштів.

Власник зняв на відео всі несправності свого автомобіля. Він також згадав, що гальмівні супорти видають гучні звуки під час руху.

Дилер визнав дефекти та повернув повну вартість автомобіля. Чоловік зазначив, що на його претензію відреагували у встановлений законом термін.

"АвтоВАЗ" відновив виробництво Lada Vesta NG у березні цього року. Через деякий час клієнти помітили безліч дефектів на нових авто, зокрема неякісні гальма і несправні мультимедійні системи.

Дилери підкреслили, що близько 70% нових Lada Vesta NG надходять до них недоукомплектованими. В "АвтоВАЗі" не визнали своєї помилки, але на багатьох авто дійсно не вистачає деталей.

Раніше Фокус писав, що у "АвтоВАЗу" виникли проблеми із запуском у виробництво нової Lada X-Cross 5.