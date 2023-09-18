Культовий американський позашляховик 70-х повернули у виробництво (фото)

Chevrolet K5 Blazer отримав сучасне обладнання та безліч інших доопрацювань. Позашляховик оснастили 430-сильним двигуном V8 від спорткара Corvette.

Ательє Ringbrothers представило рестомод позашляховика Chevrolet Blazer 1972 року. Проєкт отримав назву RASKAL і має безліч відмінностей від оригінального авто. Про це повідомили на сайті Top Gear.

Chevrolet K5 Blazer першого покоління випускався з 1969 до 1972 року. Це був дводверний позашляховик, який був доступний у версіях із заднім або повним приводом.

RASKAL отримав новий жорсткий дах, змінені крила і багажник, а також сучасну оптику. Позашляховик оснастили новими 18-дюймовими колісними дисками, які взуті у позашляхові шини.

Позашляховик отримав нові 18-дюймові колісні диски Фото: Ringbrothers

В інтер'єрі з'явилися нові сидіння та покращена панель приладів. Також можна помітити нове кермо зі шкіри.

Chevrolet Blazer отримав змінений інтер'єр Фото: Ringbrothers

Під капотом RASKAL встановлено 6,2-літровий двигун LS3 V8 потужністю 430 к.с. і 425 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Вартість позашляховика не розкривається. Кожен автомобіль буде побудований вручну з урахуванням усіх побажань клієнта.

Раніше Фокус розповів, що тюнінг-ательє Manhart Performance представило пакет доопрацювань для купе BMW 2002 tii 1971 року.