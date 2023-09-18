Старий седан Jaguar перетворили на незвичайний шестиколісний пікап (фото)

Нестандартний пікап оснащений 300-сильним двигуном і має безліч доопрацювань. "Фіолетовий грім" виставлений на аукціон і перебуває в Нідерландах.

На аукціон Catawiki виставили нестандартний пікап на базі седана Jaguar XJ 1981 року випуску. Автомобіль отримав шість коліс і пофарбований у фіолетовий колір. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Jaguar XJ випускався з 1968 до 2019 року. Це преміальний седан з розкішним інтер'єром і потужними двигунами.

Цей Jaguar XJ виконаний у версії Daimler Double Six Vanden Plas. Він отримав подовжену колісну базу і новий кузовний обвіс.

Jaguar XJ став помітно довшим Фото: Catawiki

Автомобіль має назву "Фіолетовий грім". Це ім'я можна помітити на бічних дверях.

Ззаду з'явилася вантажна платформа. Завдяки додатковій колісній осі її вдалося зробити дуже довгою.

Вихлопні патрубки тепер розташовані з боків, а не ззаду, як у стандартного седана. Також пікап отримав хромоване оздоблення екстер'єру.

В інтер'єрі встановлено два сидіння, які виконані зі шкіри. Крім цього всередині присутнє оздоблення з дерева.

Інтер'єр виконаний зі шкіри та дерева Фото: Catawiki

Jaguar XJ Daimler Double Six Vanden Plas оснащений 5,3-літровим двигуном V12 потужністю 300 к.с. і 436 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Стандартний седан здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 8,7 секунди. Максимальна швидкість становить 238 км/год.

У пікапа є кілька проблем, включно з несправним покажчиком рівня палива. Пробіг авто становить 124 160 км.

Торги за незвичайний пікап Jaguar XJ закриваються вже ввечері 18 вересня. Наразі максимальна ставка за лот становить 10 500 євро (11 200 доларів).

Раніше Фокус писав, що в США на продаж виставили незвичайний пікап SsangYong Actyon Sports.