Названо найнадійніші вживані кросовери віком до 12 років (фото)

До рейтингу увійшли 20 кросоверів з пробігом віком до 12 років. Експерти назвали основні проблеми кожної з представлених моделей.

Експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом віком до 12 років. Ці моделі дуже рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

У наш час кросовери майже повністю витіснили мінівени та хетчбеки. Ці автомобілі пропонують високий рівень практичності, але залишаються досить комфортними для повсякденної експлуатації.

До рейтингу увійшли 20 найнадійніших моделей. Ці кросовери майже не доставляють проблем своїм власникам.

Топ 20 найнадійніших вживаних кросоверів:

20. Mini Countryman

Mini Countryman рідко стикається з поломками Фото: MINI

Роки випуску: 2010 — 2017

Рейтинг надійності: 87,3%

Mini Countryman має стильний дизайн, але також є і надійним кросовером. Тільки у 20% власників моделі виникали поломки за останні 24 місяці експлуатації.

19. Kia Sportage (дизель)

Дизельні Kia Sportage рідко виходять з ладу Фото: Kia

Роки випуску: 2010 — 2016

Рейтинг надійності: 87,4%

Дизельна Kia Sportage надійніша за бензинову версію. Найчастіше у моделі виходять з ладу двигун, коробка передач і підвіска.

18. Audi Q3 (бензин)

Бензинові Audi Q3 не такі надійні як дизельні версії моделі Фото: Audi

Роки випуску: 2011 — 2018

Рейтинг надійності: 88,1%

Бензиновий Audi Q3 поступається в надійності дизельній версії кросовера. Головними проблемами цього авто є двигун і внутрішнє оздоблення.

17. Renault Captur (дизель)

Renault Captur з дизельними двигунами надійніший за бензинову версію моделі Фото: Renault

Роки випуску: 2013 — 2019

Рейтинг надійності: 88,3%

Дизельний Renault Captur страждає від проблем із гальмами, коробкою передач і підвіскою. Проте з такими проблемами зіткнулися лише 13% власників моделі.

16. Audi Q3 (дизель)

Дизельні Audi Q3 рідше виходять з ладу Фото: Audi

Роки випуску: 2011 — 2018

Рейтинг надійності: 88,5%

Audi Q3 з дизельними двигунами рідше виходять з ладу, ніж бензинові версії моделі. Із серйозними поломками стикалися лише 14% власників цього авто.

15. Subaru Forester

Subaru Forester має проблеми з акумулятором Фото: Subaru

Роки випуску: 2013 — 2019

Рейтинг надійності: 88,6%

У Subaru Forester є проблеми з акумулятором, кондиціонером і вихлопною системою. Ремонт часто обходився дешевше ніж у 1000 доларів.

14. Ford Kuga (дизель)

Експерти радять обирати Ford Kuga з дизельним двигуном Фото: Ford

Роки випуску: 2013 — 2020

Рейтинг надійності: 88,9%

Дизельний Ford Kuga рідше стикається з поломками, ніж бензинова версія моделі. У кросовера найчастіше виходить з ладу акумулятор.

13. Hyundai iX35

Hyundai iX35 має ненадійну електроніку Фото: Hyundai

Роки випуску: 2009 — 2015

Рейтинг надійності: 89,1%

У Hyundai iX35 є проблеми з надійністю електроніки. Також деякі власники повідомили, що у їхніх кросоверів виходили з ладу кондиціонер, двигун і коробка передач.

12. Volkswagen Touareg

Найчастіше у Volkswagen Touareg виходить з ладу електроніка Фото: Volkswagen

Роки випуску: 2010 — 2018

Рейтинг надійності: 89,3%

Volkswagen Touareg виявився доволі надійним кросовером. Проте у цієї моделі є слабке місце — електроніка.

11. Suzuki SX4 S-Cross

Suzuki SX4 S-Cross страждає від проблем із коробкою передач Фото: carscoops.com

Роки випуску: 2013 — 2022

Рейтинг надійності: 90,1%

Майже 23% власників Suzuki SX4 S-Cross повідомили про поломки. Найчастіше у кросовера виходять з ладу коробка передач і підвіска.

10. Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX має проблеми з підвіскою та кузовом Фото: Mitsubishi

Роки випуску: 2010 — 2021

Рейтинг надійності: 92,3%

Mitsubishi ASX легко піддається ремонту. Основними проблемами кросовера є підвіска, кузов і гальма.

9. Honda CR-V (бензин)

Бензинова Honda CR-V надійніша за дизельну версію моделі Фото: Honda

Роки випуску: 2012 — 2018

Рейтинг надійності: 92,8%

Експерти рекомендують вибирати Honda CR-V з бензиновими двигунами. Ці версії рідше виходять з ладу, ніж дизельні модифікації кросовера.

7. Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA страждає від проблем із гальмами та двигуном Фото: Mercedes-Benz

Роки випуску: 2014 — 2020

Рейтинг надійності: 94,1%

Близько 18% власників Mercedes-Benz GLA стикалися з поломками за останні два роки експлуатації. У кросовера є проблеми з гальмами та двигуном.

7. Toyota RAV4

Toyota RAV4 недорогий в обслуговуванні Фото: Toyota

Роки випуску: 2013 — 2019

Рейтинг надійності: 94,1%

Toyota RAV4 давно зарекомендував себе як надійний і недорогий в обслуговуванні кросовер. Тільки 17% автомобілів вийшли з ладу за останні 24 місяці.

5. BMW X1 (дизель)

Дизельний BMW X1 має менше проблем, ніж бензинові версії моделі Фото: BMW

Роки випуску: 2015 — 2022

Рейтинг надійності: 94,7%

Дизельні BMW X1 виявилися надійнішими за бензинові версії моделі. Основними проблемами є кузов, вихлопна система, електроніка та коробка передач.

5. Honda CR-V

Honda CR-V рідко виходить з ладу Фото: Honda

Роки випуску: 2006 — 2012

Рейтинг надійності: 94,7%

Honda CR-V рідко виходить з ладу. Проте у кросовера є проблеми з кондиціонером і коробкою передач.

4. SsangYong Tivoli

SsangYong Tivoli надійніший за інші автомобілі південнокорейського бренду Фото: SsangYong

Роки випуску: 2015 — наш час

Рейтинг надійності: 97,2%

SsangYong Tivoli виявився однією з найнадійніших моделей південнокорейського бренду. Найчастіше у кросовера виходить з ладу паливна система.

3. Kia Sportage (дизель)

У Kia Sportage є проблеми з кузовом Фото: Kia

Роки випуску: 2016 — 2021

Рейтинг надійності: 98,1%

Kia Sportage має проблеми з кузовом. Проте чимало поломок вдавалося усунути протягом доби.

2. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara майже немає проблем із надійністю Фото: Suzuki

Роки випуску: 2015 — наш час

Рейтинг надійності: 99,3%

Suzuki Vitara має проблеми з інформаційно-розважальною системою. Цей кросовер рідко стикається з поломками.

1. Kia Soul (дизель)

Kia Soul став лідером цього рейтингу Фото: Kia

Роки випуску: 2014 — 2019

Рейтинг надійності: 100%

Дизельна версія Kia Soul може похвалитися зразковими показниками надійності. Жоден власник кросовера не повідомив про поломки за останні 24 місяці.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом.