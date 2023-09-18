Названо найнадійніші вживані кросовери віком до 12 років (фото)
До рейтингу увійшли 20 кросоверів з пробігом віком до 12 років. Експерти назвали основні проблеми кожної з представлених моделей.
Експерти назвали найнадійніші кросовери з пробігом віком до 12 років. Ці моделі дуже рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
У наш час кросовери майже повністю витіснили мінівени та хетчбеки. Ці автомобілі пропонують високий рівень практичності, але залишаються досить комфортними для повсякденної експлуатації.
До рейтингу увійшли 20 найнадійніших моделей. Ці кросовери майже не доставляють проблем своїм власникам.
Топ 20 найнадійніших вживаних кросоверів:
20. Mini Countryman
Роки випуску: 2010 — 2017
Рейтинг надійності: 87,3%
Mini Countryman має стильний дизайн, але також є і надійним кросовером. Тільки у 20% власників моделі виникали поломки за останні 24 місяці експлуатації.
19. Kia Sportage (дизель)
Роки випуску: 2010 — 2016
Рейтинг надійності: 87,4%
Дизельна Kia Sportage надійніша за бензинову версію. Найчастіше у моделі виходять з ладу двигун, коробка передач і підвіска.
18. Audi Q3 (бензин)
Роки випуску: 2011 — 2018
Рейтинг надійності: 88,1%
Бензиновий Audi Q3 поступається в надійності дизельній версії кросовера. Головними проблемами цього авто є двигун і внутрішнє оздоблення.
17. Renault Captur (дизель)
Роки випуску: 2013 — 2019
Рейтинг надійності: 88,3%
Дизельний Renault Captur страждає від проблем із гальмами, коробкою передач і підвіскою. Проте з такими проблемами зіткнулися лише 13% власників моделі.
16. Audi Q3 (дизель)
Роки випуску: 2011 — 2018
Рейтинг надійності: 88,5%
Audi Q3 з дизельними двигунами рідше виходять з ладу, ніж бензинові версії моделі. Із серйозними поломками стикалися лише 14% власників цього авто.
15. Subaru Forester
Роки випуску: 2013 — 2019
Рейтинг надійності: 88,6%
У Subaru Forester є проблеми з акумулятором, кондиціонером і вихлопною системою. Ремонт часто обходився дешевше ніж у 1000 доларів.
14. Ford Kuga (дизель)
Роки випуску: 2013 — 2020
Рейтинг надійності: 88,9%
Дизельний Ford Kuga рідше стикається з поломками, ніж бензинова версія моделі. У кросовера найчастіше виходить з ладу акумулятор.
13. Hyundai iX35
Роки випуску: 2009 — 2015
Рейтинг надійності: 89,1%
У Hyundai iX35 є проблеми з надійністю електроніки. Також деякі власники повідомили, що у їхніх кросоверів виходили з ладу кондиціонер, двигун і коробка передач.
12. Volkswagen Touareg
Роки випуску: 2010 — 2018
Рейтинг надійності: 89,3%
Volkswagen Touareg виявився доволі надійним кросовером. Проте у цієї моделі є слабке місце — електроніка.
11. Suzuki SX4 S-Cross
Роки випуску: 2013 — 2022
Рейтинг надійності: 90,1%
Майже 23% власників Suzuki SX4 S-Cross повідомили про поломки. Найчастіше у кросовера виходять з ладу коробка передач і підвіска.
10. Mitsubishi ASX
Роки випуску: 2010 — 2021
Рейтинг надійності: 92,3%
Mitsubishi ASX легко піддається ремонту. Основними проблемами кросовера є підвіска, кузов і гальма.
9. Honda CR-V (бензин)
Роки випуску: 2012 — 2018
Рейтинг надійності: 92,8%
Експерти рекомендують вибирати Honda CR-V з бензиновими двигунами. Ці версії рідше виходять з ладу, ніж дизельні модифікації кросовера.
7. Mercedes-Benz GLA
Роки випуску: 2014 — 2020
Рейтинг надійності: 94,1%
Близько 18% власників Mercedes-Benz GLA стикалися з поломками за останні два роки експлуатації. У кросовера є проблеми з гальмами та двигуном.
7. Toyota RAV4
Роки випуску: 2013 — 2019
Рейтинг надійності: 94,1%
Toyota RAV4 давно зарекомендував себе як надійний і недорогий в обслуговуванні кросовер. Тільки 17% автомобілів вийшли з ладу за останні 24 місяці.
5. BMW X1 (дизель)
Роки випуску: 2015 — 2022
Рейтинг надійності: 94,7%
Дизельні BMW X1 виявилися надійнішими за бензинові версії моделі. Основними проблемами є кузов, вихлопна система, електроніка та коробка передач.
5. Honda CR-V
Роки випуску: 2006 — 2012
Рейтинг надійності: 94,7%
Honda CR-V рідко виходить з ладу. Проте у кросовера є проблеми з кондиціонером і коробкою передач.
4. SsangYong Tivoli
Роки випуску: 2015 — наш час
Рейтинг надійності: 97,2%
SsangYong Tivoli виявився однією з найнадійніших моделей південнокорейського бренду. Найчастіше у кросовера виходить з ладу паливна система.
3. Kia Sportage (дизель)
Роки випуску: 2016 — 2021
Рейтинг надійності: 98,1%
Kia Sportage має проблеми з кузовом. Проте чимало поломок вдавалося усунути протягом доби.
2. Suzuki Vitara
Роки випуску: 2015 — наш час
Рейтинг надійності: 99,3%
Suzuki Vitara має проблеми з інформаційно-розважальною системою. Цей кросовер рідко стикається з поломками.
1. Kia Soul (дизель)
Роки випуску: 2014 — 2019
Рейтинг надійності: 100%
Дизельна версія Kia Soul може похвалитися зразковими показниками надійності. Жоден власник кросовера не повідомив про поломки за останні 24 місяці.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом.