2500 сил і карбоновий кузов: представлено найпотужніший електромобіль у світі (фото)

Новий Tushek Aeon E може стати найпотужнішим серійним електромобілем у світі. Крім цього гіперкар буде доступний з гібридною силовою установкою потужністю 1930 сил.

Словенський бренд Tushek показав гіперкар Aeon. Новинка буде доступна у двох версіях — на електротязі або з гібридною силовою установкою. Про це розповіли на сайті MotorAuthority.

Tushek Aeon H оснащений гібридною силовою установкою Фото: Tushek Tushek Aeon E оснащений електричною силовою установкою Фото: Tushek

Компанія Tushek не здобула світову популярність, але її новий проєкт може змінити це. Гіперкар Aeon має стильний дизайн з карбоновим кузовом і безліч аеродинамічних елементів.

Новинка отримала незвичайні двері-метелики, які часто можна зустріти в суперкарах McLaren або на деяких моделях Ferrari. Ззаду розташоване активне антикрило.

Аеродинаміці Tushek Aeon приділили особливу увагу Фото: Tushek

Tushek Aeon H оснащений гібридною силовою установкою з двигуном V8 і двома електромоторами сумарною потужністю 1930 к.с. Вона передає крутний момент на всі чотири колеса. Вага становитиме 1478 кг.

Версія Tushek Aeon E оснащена чотирма електромоторами сумарною потужністю 2500 к.с. Електрична модифікація важитиме близько 1700 кг.

Публічна прем'єра Aeon Tushek відбудеться через два тижні. Тоді й стануть відомі багато технічних характеристик новинки.

Гіперкар буде випущено обмеженим тиражем менш ніж 100 екземплярів. Вартість моделі не розкривається.

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