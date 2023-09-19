Ретродизайн і потужний двигун: американці визначили найкрасивіший пікап у світі (фото)

Переможцем виставки став рестомод пікапа Ford Pickup 1940 року випуску. Автомобіль був сильно модифікований, але залишився впізнаваним.

На виставці O'Reilly Auto Parts Grand National Truck Show у США зібрали безліч незвичайних тюнінгованих пікапів і вантажівок. Журі визначило найкрасивіший автомобіль, який відвідав захід. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

На шоу зібралися сотні учасників з різних штатів, які вирішили показати свої творіння публіці. Серед них є безліч яскравих і нестандартних автомобілів.

Переможцем виставки став рестомод пікапа Ford Pickup 1940 року випуску. Автомобіль отримав безліч доопрацювань, включно з новими хромованими бамперами та вихлопними патрубками.

Пікап Ford перефарбували в яскравий колір Glasurit Ornament Green Фото: Kahn Media Кузов пікапа виготовлений вручну Фото: Kahn Media На шинах є декоративні білі смуги Фото: Kahn Media

Пікап пофарбували в колір Glasurit Ornament Green. Зовнішній вигляд доповнюють хромовані колісні диски з білими смугами на шинах.

Автомобіль побудувало ательє South City Rod & Custom. Його було виготовлено на замовлення для ентузіаста Грега Тідвелла.

Під капотом розташований 6,3-літровий двигун V8 потужністю 450 к.с. Його віддача порівнянна з сучасним зарядженим Ford F-150 Raptor.

Переможець конкурсу отримав грошовий приз у розмірі 12 500 доларів. Загалом на заході показали понад 200 автомобілів.

На виставці показали понад 200 автомобілів Фото: Kahn Media Цей Dodge Ram Van отримав безліч незвичайних модифікацій Фото: Kahn Media На виставці можна було помітити кастомний Chevrolet C10 Фото: Kahn Media

Раніше Фокус писав, що в США на продаж виставили незвичайний пікап SsangYong Actyon Sports.