Новітній Mercedes-AMG C43 порівняли з Audi S4 у заїзді по прямій (відео)

Audi S4 і Mercedes-AMG C43 відмінно показали себе в перегонах на прямій. Обидва седани оснащені потужними двигунами та мають систему повного приводу.

Блогери влаштували драг-рейсинг між зарядженими седанами Mercedes-AMG C43 та Audi S4. Щоб визначити переможця, довелося провести кілька заїздів. Відео опублікували на YouTube-каналі Sam CarLegion.

Mercedes-AMG C43 є зарядженою версією компактного седана C-Class. Нове покоління моделі було представлено пізніше, ніж Audi S4.

Mercedes-AMG C43 оснащений "м'якою" гібридною установкою з 2,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 408 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Вага седана становить 1755 кг.

Під капотом Audi S4 встановлено 3,0-літровий турбований двигун V6 потужністю 350 к.с. і 369 Нм крутного моменту. Заряджений седан важить 1745 кг.

У першому заїзді з наскоку Mercedes-AMG C43 вирвався вперед. Audi S4 не зміг наздогнати свого конкурента.

У другому заїзді з наскоку Audi S4 все ж зміг посісти перше місце. Тепер Mercedes-AMG C43 не вистачило швидкості, щоб наздогнати суперника.

У заїзді з місця Audi S4 стартував трохи краще за свого суперника. Проте обидва автомобілі проїхали 1/4 милі з однаковим результатом — 12,5 секунди.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери влаштували перегони по прямій між двома популярними в США мінівенами — Toyota Sienna і Chrysler Pacifica.