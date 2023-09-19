В Україні з'явилася нова корисна послуга для водіїв: як скористатися нею

Нова функція доступна в Електронному кабінеті водія для всіх жителів України. Вартість послуги становить 192 грн з ПДВ.

У Головному сервісному центрі МВС України представили нову корисну послугу для водіїв. Вона дозволяє повторно доставити водійське посвідчення. Подробиці розповіли на сайті відомства.

Сервісні центри МВС та команда ДП "Інфотех" розширюють список державних послуг для водіїв. З 19 вересня українці можуть скористатися функцією "Повторна доставка водійського посвідчення" в Електронному кабінеті водія.

Нова послуга корисна для тих людей, які вже замовляли своє водійське посвідчення поштою, але не змогли вчасно забрати посилку. Тепер готові документи можна замовити повторно.

Щоб скористатися новою функцією, необхідно увійти в Електронний кабінет водія. Потім у розділі "Картка водія" буде доступна послуга "Замовити". Після цього заповніть дані, введіть адресу доставки та оплатіть послугу (192 грн з ПДВ).

Водії можуть оформити доставку документів кілька разів протягом року з дати замовлення послуги з обміну водійського посвідчення. Потім документ повернуть у сервісний центр МВС і знищать.

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