Найстаріший байкер: 91-річний українець прийшов обміняти водійські права (фото)

Володимир Андрійович із Житомирщини у 91 рік керує мотоциклом і не збирається зупинятися. Він завітав до сервісного центру МВС для заміни пошкодженого водійського посвідчення.

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В один із сервісних центрів МВС у Житомирській області прийшов обміняти права 91-річний водій. Він досі їздить на мотоциклі. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Володимир Андрійович планує й надалі водити мотоцикл Фото: Головний сервісний центр МВС України

Володимир Андрійович отримав права ще за часів СРСР. Документ він випадково залив водою, тому записи в ньому тепер не видно. Незважаючи на солідний вік, українець досі водить мотоцикл, тому вирішив обміняти права та отримати нове пластикове посвідчення.

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Володимир Андрійович упевнено почувається за кермом мотоцикла і не користується окулярами, адже має добрий зір. А ще у своєму будинку він рубає дрова та носить воду.

У сервісному центрі МВС видали 91-річному байкеру нові водійські права і побажали знову прийти через 30 років для їх планової заміни.

Старі водійські права українцю видали ще за часів СРСР Фото: Головний сервісний центр МВС України

Цілком можливо, що Володимир Андрійович — найстаріший водій в Україні на даний момент або найбільш віковий байкер. Абсолютний же рекорд встановив у 2016 році Анатолій Грищинський із Ніжина — він водив авто у віці 96 років. Цей результат зафіксовано в Книзі рекордів України.

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