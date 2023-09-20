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Мініатюрна легенда: в Україні помітили культовий хетчбек Mini 90-х (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Topcars UA | Оригінальний Mini був дуже популярний у багатьох країнах світу

Цей Mini пофарбований у знаменитий колір British Racing Green і має непоганий стан. Хетчбек оснащений 53-сильним двигуном і може розвивати швидкість до 143 км/год.

У Києві помітили культовий хетчбек Rover Mini 1993 року випуску. Ця модель є одним із головних символів британського автомобілебудування. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Оригінальний Mini випускали з 1959 року до 2000 року. Пізніше торгову марку викупив концерн BMW, який налагодив виробництво абсолютно нової моделі.

Оригінальний Mini випускали 41 рік
Фото: Wikipedia

Крім оригінального хетчбека існувало безліч незвичайних модифікацій, зокрема кабріолет і універсал. Деякі версії сильно відрізнялися від стандартного авто.

Mini випускали з різними назвами:

  • Austin 850;
  • Rover Mini;
  • Austin Cooper;
  • Austin Mini;
  • Austin Partner;
  • Austin Seven;
  • Innocenti Mini;
  • Leyland Mini;
  • Morris 850;
  • Морріс Талісман;
  • Morris Mini Minor;
  • Riley Elf;
  • Wolseley 1000;
  • Wolseley Hornet.

Помічений у Києві хетчбек пофарбований у зелений колір British Racing Green. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні білі смуги.

Хетчбек пофарбований у культовий колір British Racing Green
Фото: Topcars UA

Цей Rover Mini вирізняється розширювачами колісних арок білого кольору. Дах авто також пофарбований у білий колір.

Rover Mini оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 53 к.с. і 92 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 13,8 секунди. Максимальна швидкість становить 143 км/год.

Раніше Фокус писав, що в Києві сфотографували спортивне купе Lotus Evora.