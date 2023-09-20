Мініатюрна легенда: в Україні помітили культовий хетчбек Mini 90-х (фото)

Цей Mini пофарбований у знаменитий колір British Racing Green і має непоганий стан. Хетчбек оснащений 53-сильним двигуном і може розвивати швидкість до 143 км/год.

У Києві помітили культовий хетчбек Rover Mini 1993 року випуску. Ця модель є одним із головних символів британського автомобілебудування. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Оригінальний Mini випускали з 1959 року до 2000 року. Пізніше торгову марку викупив концерн BMW, який налагодив виробництво абсолютно нової моделі.

Оригінальний Mini випускали 41 рік Фото: Wikipedia

Крім оригінального хетчбека існувало безліч незвичайних модифікацій, зокрема кабріолет і універсал. Деякі версії сильно відрізнялися від стандартного авто.

Mini випускали з різними назвами:

Austin 850;

Rover Mini;

Austin Cooper;

Austin Mini;

Austin Partner;

Austin Seven;

Innocenti Mini;

Leyland Mini;

Morris 850;

Морріс Талісман;

Morris Mini Minor;

Riley Elf;

Wolseley 1000;

Wolseley Hornet.

Помічений у Києві хетчбек пофарбований у зелений колір British Racing Green. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні білі смуги.

Хетчбек пофарбований у культовий колір British Racing Green Фото: Topcars UA

Цей Rover Mini вирізняється розширювачами колісних арок білого кольору. Дах авто також пофарбований у білий колір.

Rover Mini оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 53 к.с. і 92 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 13,8 секунди. Максимальна швидкість становить 143 км/год.

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