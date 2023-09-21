Audi представила стильного конкурента Tesla Model Y із запасом ходу 562 км (фото)

Оновлений Audi Q4 e-tron став ефективнішим і отримав розширений список оснащення. Топова версія електрокросовера оснащена 335-сильною установкою.

Електрокросовер Audi Q4 e-tron отримав оновлення для 2024 модельного року. Оновлена модель отримала надбавку до потужності і збільшений запас ходу. Про це розповіли на сайті Autocar.

Оновлені Audi Q4 e-tron і Q4 Sportback e-tron зовні майже не відрізняються від поточної моделі. Усі головні зміни відбулися всередині.

Audi Q4 e-tron доступний із новими варіантами оформлення екстер'єру Фото: Audi Купеподібна версія здатна проїхати більшу відстань на одному заряді Фото: Audi

Audi Q4 e-tron отримав новий синхронний електродвигун, який розташований ззаду. Електрокросовер став ефективнішим і тепер здатний проїхати більшу відстань на одному заряді.

У версії Audi Q4 45 e-tron використовується один електромотор потужністю 281. Повнопривідна версія 55 e-tron Quattro має потужність 335 к.с.

Топова модифікація здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Audi Q4 e-tron отримав акумуляторну батарею місткістю 77 кВт⋅год. Запас ходу становить до 562 км на одному заряді.

Запас ходу Audi Q4 Sportback e-tron 2024 становить 562 км Фото: Audi

Ще однією зміною стала доопрацьована підвіска кросовера. Вона стала комфортнішою порівняно з поточною моделлю.

Audi Q4 e-tron і Q4 Sportback e-tron 2024 надійдуть у продаж до кінця 2023 року. Вартість оновленого кросовера не розкривається.

Раніше Фокус писав, що лінійку Audi e-tron GT поповнила незвичайна версія RS Ice Race Edition.