Audi представила стильного конкурента Tesla Model Y із запасом ходу 562 км (фото)
Оновлений Audi Q4 e-tron став ефективнішим і отримав розширений список оснащення. Топова версія електрокросовера оснащена 335-сильною установкою.
Електрокросовер Audi Q4 e-tron отримав оновлення для 2024 модельного року. Оновлена модель отримала надбавку до потужності і збільшений запас ходу. Про це розповіли на сайті Autocar.
Оновлені Audi Q4 e-tron і Q4 Sportback e-tron зовні майже не відрізняються від поточної моделі. Усі головні зміни відбулися всередині.
Audi Q4 e-tron отримав новий синхронний електродвигун, який розташований ззаду. Електрокросовер став ефективнішим і тепер здатний проїхати більшу відстань на одному заряді.
У версії Audi Q4 45 e-tron використовується один електромотор потужністю 281. Повнопривідна версія 55 e-tron Quattro має потужність 335 к.с.
Топова модифікація здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
Audi Q4 e-tron отримав акумуляторну батарею місткістю 77 кВт⋅год. Запас ходу становить до 562 км на одному заряді.
Ще однією зміною стала доопрацьована підвіска кросовера. Вона стала комфортнішою порівняно з поточною моделлю.
Audi Q4 e-tron і Q4 Sportback e-tron 2024 надійдуть у продаж до кінця 2023 року. Вартість оновленого кросовера не розкривається.
Раніше Фокус писав, що лінійку Audi e-tron GT поповнила незвичайна версія RS Ice Race Edition.