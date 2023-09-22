Американці назвали 10 найкращих нових кросоверів 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли найкращі нові кросовери, які доступні в США. Експерти виділили головні переваги кожної з представлених моделей.
Американські експерти назвали найкращі нові кросовери 2023 року. До списку увійшли моделі, які мають безліч плюсів. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.
Кросовери є одним із найпопулярніших типів авто в багатьох країнах світу. Водії цінують ці авто за високий рівень практичності та керованість на рівні хетчбеків.
У рейтингу представлено 10 моделей від різних виробників. Експерти виділили їхні головні переваги.
Топ 10 найкращих нових кросоверів 2023 року:
10. Hyundai Tucson Hybrid
Hyundai Tucson вирізняється стильним дизайном, а також практичним інтер'єром. Гібридна версія додає до цього відмінну економію пального та потужну силову установку.
Ще одним плюсом кросовера є приємна керованість. На дорозі він відчувається як більш компактний автомобіль.
9. Kia EV6
Kia EV6 підходить для водіїв, яким потрібен практичний електрокросовер із приємною керованістю та великим запасом ходу. Також ця модель доступна в зарядженій версії GT.
Kia EV6 пропонує практичний і стильний інтер'єр. У ньому достатньо місця і для пасажирів заднього ряду.
8. Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E має стильний дизайн і зручний інтер'єр. На вибір доступно кілька електричних силових установок.
Однією з головних переваг Ford Mustang Mach-E є великий запас ходу. Також електрокросовер підтримує швидку зарядку.
7. Hyundai Kona N
Hyundai Kona є чудовим вибором для тих, хто шукає недорогий і практичний кросовер. Заряджена версія N додає до цього відточену керованість і швидку динаміку розгону.
Інтер'єр Hyundai Kona N також приємно дивує. Всередині достатньо місця як спереду, так і на задньому ряду.
6. Jeep Compass
Jeep Compass багато в чому схожий на дорожчі моделі бренду. На відміну від конкурентів цей кросовер також непогано справляється з бездоріжжям.
Jeep Compass пропонується з великою кількістю систем безпеки. Крім цього модель оснащується системою повного приводу.
5. Chevrolet TrailBlazer
Chevrolet TrailBlazer об'єднує в собі всі кращі якості міських хетчбеків і кросоверів. Ця модель має приємну керованість, а також практичний інтер'єр.
Ще одним плюсом Chevrolet TrailBlazer є низька вартість. Кросовер значно дешевший за багатьох конкурентів.
4. Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5 привертає увагу своїм незвичайним дизайном. Проте це далеко не всі переваги електрокросовера.
Hyundai Ioniq 5 пропонує практичний інтер'єр із великою кількістю систем безпеки. Головною проблемою моделі є висока початкова вартість.
3. Toyota RAV4 Hybrid
Toyota RAV4 має доступний цінник і просторий інтер'єр. Гібридна модифікація додає до цього низьку витрату пального.
Кросовер доступний із повним приводом. Завдяки цьому він непогано справляється з бездоріжжям.
2. Tesla Model Y
Tesla Model Y має величезний запас ходу і багате оснащення. Також електрокросовер приваблює відмінною динамікою розгону.
Крім цього Tesla Model Y пропонує просторий інтер'єр. Ще однією перевагою моделі є високий рівень безпеки.
1. BMW X1
BMW X1 є найкомпактнішим кросовером у лінійці бренду. Проте в ньому є все, що потрібно сучасному водієві.
BMW X1 пропонує практичний і просторий інтер'єр, а також багате оснащення. Не варто забувати та про велику кількість силових установок на вибір.
Раніше Фокус розповів, що американські експерти назвали найкращі компактні кросовери, які можна купити новими у 2023 році.