Американці назвали 10 найкращих нових кросоверів 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли найкращі нові кросовери, які доступні в США. Експерти виділили головні переваги кожної з представлених моделей.

Американські експерти назвали найкращі нові кросовери 2023 року. До списку увійшли моделі, які мають безліч плюсів. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Кросовери є одним із найпопулярніших типів авто в багатьох країнах світу. Водії цінують ці авто за високий рівень практичності та керованість на рівні хетчбеків.

У рейтингу представлено 10 моделей від різних виробників. Експерти виділили їхні головні переваги.

Топ 10 найкращих нових кросоверів 2023 року:

10. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson вирізняється практичним інтер'єром Фото: Hyundai

Hyundai Tucson вирізняється стильним дизайном, а також практичним інтер'єром. Гібридна версія додає до цього відмінну економію пального та потужну силову установку.

Ще одним плюсом кросовера є приємна керованість. На дорозі він відчувається як більш компактний автомобіль.

9. Kia EV6

Kia EV6 пропонує практичний і стильний інтер'єр Фото: Kia

Kia EV6 підходить для водіїв, яким потрібен практичний електрокросовер із приємною керованістю та великим запасом ходу. Також ця модель доступна в зарядженій версії GT.

Kia EV6 пропонує практичний і стильний інтер'єр. У ньому достатньо місця і для пасажирів заднього ряду.

8. Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E має зручний інтер'єр Фото: Ford

Ford Mustang Mach-E має стильний дизайн і зручний інтер'єр. На вибір доступно кілька електричних силових установок.

Однією з головних переваг Ford Mustang Mach-E є великий запас ходу. Також електрокросовер підтримує швидку зарядку.

7. Hyundai Kona N

Hyundai Kona N пропонує відточену керованість

Hyundai Kona є чудовим вибором для тих, хто шукає недорогий і практичний кросовер. Заряджена версія N додає до цього відточену керованість і швидку динаміку розгону.

Інтер'єр Hyundai Kona N також приємно дивує. Всередині достатньо місця як спереду, так і на задньому ряду.

6. Jeep Compass

Jeep Compass непогано справляється з бездоріжжям Фото: Stellantis

Jeep Compass багато в чому схожий на дорожчі моделі бренду. На відміну від конкурентів цей кросовер також непогано справляється з бездоріжжям.

Jeep Compass пропонується з великою кількістю систем безпеки. Крім цього модель оснащується системою повного приводу.

5. Chevrolet TrailBlazer

Chevrolet TrailBlazer має приємну керованість Фото: General Motors

Chevrolet TrailBlazer об'єднує в собі всі кращі якості міських хетчбеків і кросоверів. Ця модель має приємну керованість, а також практичний інтер'єр.

Ще одним плюсом Chevrolet TrailBlazer є низька вартість. Кросовер значно дешевший за багатьох конкурентів.

4. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 пропонує практичний інтер'єр з великою кількістю систем безпеки Фото: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 привертає увагу своїм незвичайним дизайном. Проте це далеко не всі переваги електрокросовера.

Hyundai Ioniq 5 пропонує практичний інтер'єр із великою кількістю систем безпеки. Головною проблемою моделі є висока початкова вартість.

3. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid непогано справляється з бездоріжжям Фото: Toyota

Toyota RAV4 має доступний цінник і просторий інтер'єр. Гібридна модифікація додає до цього низьку витрату пального.

Кросовер доступний із повним приводом. Завдяки цьому він непогано справляється з бездоріжжям.

2. Tesla Model Y

Tesla Model Y пропонує просторий інтер'єр і багате оснащення Фото: Tesla Motors

Tesla Model Y має величезний запас ходу і багате оснащення. Також електрокросовер приваблює відмінною динамікою розгону.

Крім цього Tesla Model Y пропонує просторий інтер'єр. Ще однією перевагою моделі є високий рівень безпеки.

1. BMW X1

BMW X1 став лідером цього рейтингу Фото: BMW

BMW X1 є найкомпактнішим кросовером у лінійці бренду. Проте в ньому є все, що потрібно сучасному водієві.

BMW X1 пропонує практичний і просторий інтер'єр, а також багате оснащення. Не варто забувати та про велику кількість силових установок на вибір.

Раніше Фокус розповів, що американські експерти назвали найкращі компактні кросовери, які можна купити новими у 2023 році.