В Україні суд уперше покарав поліцейських за зупинку водія без причини

Водій погодився пройти всі перевірки на стан алкогольного сп'яніння. Проте поліцейські продовжили спроби скласти протокол.

У Чернігівській області суд уперше покарав поліцейських за безпідставне обвинувачення водія. Вони звинуватили чоловіка у водінні в нетверезому стані. Про це повідомили на сайті doradvokat.com.ua.

Деякі водії стикалися з тим, що поліцейські зупиняли їх без причини. Часто суди не розглядають такі справи, але цього разу все склалося інакше.

Що сталося?

Поліцейські заявили, що водій перебував за кермом у нетверезому стані Фото: Pixabay

Поліцейські зупинили автомобіль, водій якого нібито порушив ПДР. Правоохоронці запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння і він погодився.

Поліцейські використали прилад "Драгер", щоб перевірити рівень алкоголю в крові водія. На їхній подив тест показав результат 0 проміле.

Співробітники поліції попросили водія зачекати та сіли в службовий автомобіль. Там вони обговорили свої подальші дії.

Через деякий час поліцейські запропонували водієві витягнути руки, а потім торкнутися свого носа із закритими очима. Правоохоронці заявили, що у чоловіка тремтять руки. Він відповів, що це пов'язано зі стресом.

Після цього співробітники поліції сказали, що чоловік має проїхати з ними до медичного закладу для перевірки. Водій погодився і на цю процедуру, хоча поліцейські почали погрожувати йому наслідками.

У лікарні чоловік не зміг здати сечу через відсутність фізіологічної потреби. Правоохоронці вирішили, що це була відмова від процедури, після чого склали відповідний протокол.

Рішення суду

Суд визнав водія невинним Фото: Pexels

Суддя наголосив, що поліцейські були зацікавлені скласти протокол за будь-яких обставин. Підтвердженням цих слів є те, що вони продовжили перевірки навіть після того, як прилад показав нульовий показник вмісту алкоголю в крові.

Також на відео з камер поліцейських можна помітити, що водій спілкувався з правоохоронцями спокійно. У нього не було порушень координації рухів і мови.

Суд визнав водія невинним і закрив провадження у справі. Тепер щодо поліцейських має пройти службове розслідування.

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