В Україні суд уперше покарав поліцейських за зупинку водія без причини
Водій погодився пройти всі перевірки на стан алкогольного сп'яніння. Проте поліцейські продовжили спроби скласти протокол.
У Чернігівській області суд уперше покарав поліцейських за безпідставне обвинувачення водія. Вони звинуватили чоловіка у водінні в нетверезому стані. Про це повідомили на сайті doradvokat.com.ua.
Деякі водії стикалися з тим, що поліцейські зупиняли їх без причини. Часто суди не розглядають такі справи, але цього разу все склалося інакше.
Що сталося?
Поліцейські зупинили автомобіль, водій якого нібито порушив ПДР. Правоохоронці запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння і він погодився.
Поліцейські використали прилад "Драгер", щоб перевірити рівень алкоголю в крові водія. На їхній подив тест показав результат 0 проміле.
Співробітники поліції попросили водія зачекати та сіли в службовий автомобіль. Там вони обговорили свої подальші дії.
Через деякий час поліцейські запропонували водієві витягнути руки, а потім торкнутися свого носа із закритими очима. Правоохоронці заявили, що у чоловіка тремтять руки. Він відповів, що це пов'язано зі стресом.
Після цього співробітники поліції сказали, що чоловік має проїхати з ними до медичного закладу для перевірки. Водій погодився і на цю процедуру, хоча поліцейські почали погрожувати йому наслідками.
У лікарні чоловік не зміг здати сечу через відсутність фізіологічної потреби. Правоохоронці вирішили, що це була відмова від процедури, після чого склали відповідний протокол.
Рішення суду
Суддя наголосив, що поліцейські були зацікавлені скласти протокол за будь-яких обставин. Підтвердженням цих слів є те, що вони продовжили перевірки навіть після того, як прилад показав нульовий показник вмісту алкоголю в крові.
Також на відео з камер поліцейських можна помітити, що водій спілкувався з правоохоронцями спокійно. У нього не було порушень координації рухів і мови.
Суд визнав водія невинним і закрив провадження у справі. Тепер щодо поліцейських має пройти службове розслідування.
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