У Дніпрі чоловік в'їхав у натовп пішоходів на "зебрі" і залив з балончика всіх обурених (відео)

Водія не збентежило те, що він зухвало порушив ПДД, натомість його обурила поведінка пішоходів так, що він вискочив з авто і заходився поливати їх з балончика.

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У Дніпрі після гучного інциденту з патрульними через порушення правил ПДД водії і далі продовжують поводиться на дорогах по-хамськи. Відео чергової нахабної поведінки на дорозі зафіксували на перехресті вулиць Макарова і Титова.

Інцидент стався близько 8 години ранку 18 вересня.

На регульованому пішохідному переході, коли ввімкнулося "зелене" світло", люди почали переходити дорогу. Кілька автомобілів зупинилися. В цей час водій одного з транспортних засобів продовжив рух, буквально витискаючи пішоходів з дороги.

Окремих містян обурила поведінка водія Mazda. Одна з жінок стукнула рукою по капоту, а з іншого боку ногою авто буцнув один з чоловіків.

Водій-порушник проїхав кілька метірв від "зебри", а потім вискочив з авто, щоб покарати невдоволених пішоходів. Він наздогнав чоловіка і залив його газовим балончиком. За пішохода вступився літній чоловік і теж отримав в очі сльозогінним газом.

Після атаки водій сів у авто і втік.

Попередньо відомо, що неадекватний водій працює таксистом.

Нагадаємо, що у Дніпрі 29 серпня близько 17:45 патрульні помітили автомобіль Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху, а на вимогу правоохоронців зупинитися не відреагував.

Також повідомлялося, що правоохоронці жінці вручили підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу. (ст. 348 ККУ). Їй загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.