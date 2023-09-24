Улюбленець папараці: на продаж виставили скандально відоме авто Брітні Спірс (відео)

Брітні Спірс використовувала кабріолет Mercedes CLK у 2007 році. Автомобіль став героєм світської хроніки, адже співачка неодноразово порушувала ПДР і навіть потрапила в аварію.

У США на продаж виставлено кабріолет Mercedes-Benz CLK350 2006 року. За звичайне на вигляд авто просять пристойну суму в 70 000 доларів, адже раніше цей автомобіль належав Брітні Спірс. Про машину розповіли на сайті музею Volo в Іллінойсі, де він зараз демонструється.

Mercedes CLK350 проїхав менше 40 000 км Авто зберігається в музеї в США

Брітні Спірс вирішила купити Mercedes CLK350 у 2007 році. У поп-діви тоді почався складний період життя — зірка боролася з наркозалежністю, а також почала процес розлучення із чоловіком Кевіном Федерлайном.

Автомобіль неодноразово ставав героєм світської хроніки Фото: Backgrid

За Брітні Спірс постійно полювали папараці, тому її Mercedes CLK став героєм світської хроніки. На ньому співачка неодноразово порушувала ПДР — проїжджала на червоне світло, перевищувала швидкість і перевозила дитину без дитячого крісла. Одного разу Брітні Спірс навіть потрапила в невелику ДТП на парковці — інцидент було зафіксовано на відео.

Салон Mercedes оздоблений шкірою і деревом

У 2008 році Брітні Спірс госпіталізували і пізніше суд призначив опіку над нею. Вона перестала водити Mercedes CLK, а три роки потому його викупив музей Volo у штаті Іллінойс. Тепер машині вирішили знайти нового власника.

Кабріолет Mercedes CLK350 оснащений 3,5-літровим V6 потужністю 272 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Його салон оздоблений шкірою і деревом, а оснащення включає клімат-контроль, електропакет і навігацію. Пробіг авто становить трохи менше 40 000 км.

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