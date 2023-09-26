Нова Toyota Camry 2024 випадково розсекречена до прем'єри (фото)

Нова Toyota Camry стане яскравішою на вигляд і отримає більш сучасний салон. З лінійки зникне 3,5-літровий V6 — його замінять турбочетвіркою.

Седан Toyota Camry дев'ятого покоління показали до прем'єри. Відео з авто випадково опублікували на офіційному Youtube-каналі Toyota завчасно, але потім ролик видалили. Про авто розповіли на сайті Carsoops.

Відео присвячене седану Toyota Camry нинішньої генерації, який випускають із 2017 року. Разом з тим, там з'являється і абсолютно нове авто.

Зображення Camry з'явилося в офіційному відео Toyota Фото: скриншот / YouTube

Такий дизайн Toyota Camry раніше вже демонстрували на неофіційних зображеннях. Передня частина авто виконана в новому фірмовому стилі, що дебютував на Toyota Camry.

У седана тоненькі світлодіодні фари і величезна решітка радіатора. Крила стали більш розширеними, а ліхтарі з'єднані чорною глянцевою накладкою.

З лінійки зникне версія з V6 Фото: the drive

Нова Toyota Camry дебютує у 2024 році. Седан збереже платформу TNGA-K і трохи підросте в розмірах. У салоні напевно з'являться віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрін.

У лінійці залишаться 2,5-літрова бензинова четвірка і гібридна силова установка. А ось 3,5-літрового V6 більше не буде — на зміну йому прийде 2,4-літровий турбомотор від Toyota Highlander і Lexus RX.

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