Двигун Toyota і нове шасі: у США виконали вражаючий тюнінг ВАЗ-2105 (фото)

Старий ВАЗ-2105 отримав двигун Toyota і коробку передач Nissan. Автомобіль полегшили і оснастили новими гальмами і підвіскою.

У США їздить дуже нестандартний ВАЗ-2105 1988 року. Старий радянський седан перетворили на екстремальний спорткар. Про авто розповіли на сайті Bring a Trailer.

Автомобіль підготували до перегонів Фото: Bring a Trailer

Тюнінг ВАЗ-2105 виконали кілька років тому. У 2016 році автомобіль привезли в США з Угорщини, де його свого часу використовували для ралі, а потім вже трохи модернізували.

На кришці багажника з'явився спойлер Фото: Bring a Trailer

Американські майстри продовжили тюнінг Lada. Під капот встановили знаменитий 3,0-літровий двигун Toyota 2JZ-GTE, причому шістку доповнили турбіною Garrett GTX358s і спортивним вихлопом.

Під капотом встановлено 3,0-літровий двигун Toyota з турбіною Фото: Bring a Trailer

Також встановлено 6-ступінчасту механічну КПП від Nissan 350Z і головну передачу від Ford. ВАЗ-2105 отримав електропідсилювач керма, повністю нову підвіску і дискові гальма всіх коліс.

З Lada 2105 зняли бампери, додали задній спойлер і розширювачі арок, щоб помістилися 17-дюймові шини. Скло замінили легким акрилом.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: Bring a Trailer

У салоні з'явилися спортивні ковшоподібні сидіння ОМР. Також встановили трубчастий каркас безпеки і систему автоматичного пожежогасіння. Зараз спорткар ВАЗ-2105 виставили на аукціон і найвища ставка за нього — $10 500.

Раніше Фокус розповідав про раритетну спортивну Lada VFTS, яку продають за 72 500 євро.

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