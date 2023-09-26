Війна не перешкода: в Україні вдвічі збільшилася кількість власників дорогих авто

В Україні збільшилася кількість преміальних автомобілів, які обкладаються додатковим податком. У 2023 році до місцевих бюджетів надійшло 101,52 млн грн транспортного податку.

В Україні з початку 2023 року кількість власників дорогих автомобілів зросла майже вдвічі. Цей показник навіть перевищив довоєнний 2021 рік. Про це розповіли на сайті Економічна Правда.

У Державній податковій службі підрахували, що у 2023 році 3072 фізичним особам потрібно сплатити транспортний податок. Кількість преміальних автомобілів, які обкладаються додатковим податком, становить 3548 одиниць.

Для порівняння, у 2022 році лише 1593 особи мали сплачувати транспортний податок, а кількість преміальних авто становила 1723 одиниці. У 2021 році було зареєстровано 2377 таких фізичних осіб і 2574 автомобілі.

Крім цього, в Україні з кожним роком зменшується кількість юридичних осіб, на ім'я яких зареєстровано дорогі автомобілі. У 2023 році зареєстровано 2079 компаній проти 3153 у 2021 році.

Цього року до місцевих бюджетів надійшло 101,52 млн грн транспортного податку. У 2021 році власники люксових авто заплатили 158,35 млн грн.

Багато дорогих автомобілів зареєстровано в Києві. У столиці 2023 року заплатили 33,06 млн грн транспортного податку.

Нагадаємо, що транспортний податок поширюється на автомобілі, вартість яких становить щонайменше 375 мінімальних зарплат. У 2023 році цей показник становить 2,512 млн грн.

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