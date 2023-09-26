Класика 90-х: в Україні з'явився знаменитий спорткар Porsche 90-х (фото)

Спорткар Porsche 911 Carrera оснащений 3,6-літровою 272-сильною шісткою. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 270 км/год.

В Україну привезли купе Porsche 911 1995 року. Знаменитий спорткар є великою рідкістю в нашій країні. Про автомобіль розповіли на сайті ТопЖир.

Спорткар оснащений 272-сильною шісткою повітряного охолодження

Цей Porsche 911 приїхав з Японії. Раніше його бачили в Києві, а тепер сфотографували в Харкові. Автомобіль добре зберігся для свого віку. До слова, його номерні знаки вказують на заводський індекс моделі — 993.

Porsche 911 у 993 кузові — своєрідна перехідна модель, яку випускали з 1994 по 1998 роки. Це останній 911 із двигунами повітряного охолодження і перший — із сучасним обтічним дизайном і багатоважільною підвіскою.

Купе здатне розвинути 270 км/год

Саме це авто — базове купе Porsche 911 Carrera. Спорткар оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою потужністю 272 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 270 км/год. Модель пропонували з 6-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП, також існувала повнопривідна модифікація Carerra 4.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився і сучасний Porsche 911 GT3 з 510-сильним мотором.

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