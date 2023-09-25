У Києві помітили рідкісний заряджений Mercedes 2000-х (фото)

Mercedes E55 AMG оснащений 5,4-літровим компресорним V8 на 476 к. с. і стартує до сотні за 4,7 с. На вигляд заряджений седан практично не відрізняється від стандартного E-Class.

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У Києві сфотографували рідкісний Mercedes-Benz E55 AMG 20023 року. Це один із найпотужніших спортивних седанів свого часу. Знімки з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спортивний седан впізнається за обвісом і чотирма вихлопними трубами Фото: Topcars UA

Підрозділ AMG традиційно виконує тюнінг Mercedes-Benz і на початку 2000-х німецькі інженери перевершили себе. Під капот середньорозмірного седана Mercedes E-Class W211 помістили величезний 5,4-літровий V8 з механічним компресором.

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Цей двигун розвиває 476 к. с. і має максимальний крутильний момент у 700 Н∙м. Динаміка седана не гірша, ніж у спорткарів тих років. З 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Примітно, що заряджений Mercedes E55 AMG візуально не надто відрізняється від стандартного седана. Його видають скромний обвіс, чотири вихлопні труби і збільшені колісні диски. Салон оздоблений перфорованою шкірою, а спереду встановлені спортивні сидіння. Загалом випущено близько 12 000 таких авто.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві засвітився і пізніший Mercedes E-Class у тюнінгу Brabus і з V12 під капотом.

Також ми писали, що в столиці бачили і заряджений Mercedes C63 AMG з V8 під капотом.