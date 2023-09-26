Спорткар для найменших: Honda створила незвичайний дитячий електромобіль (фото)

Спереду Honda Shogo є відсік для зберігання іграшок. Загалом буде створено 60 таких електромобілів, які отримають кілька дитячих лікарень у США.

Honda представила незвичайний мініатюрний електромобіль Shogo. Він перевозитиме маленьких дітей по лікарнях. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Honda Shogo отримав дизайн у стилі спортивних моделей бренду. Він пофарбований у білий і блакитний кольори.

В електрокарі передбачено місце для іграшок, а також задня стійка для медичних приладів. Всередині є сидіння і кермо, щоб діти могли самостійно керувати автомобілем.

Спереду є місце для іграшок Фото: Honda

Загалом буде створено 60 таких електромобілів. Їх розробив гоночний підрозділ Honda Performance Development.

Honda Shogo підходить для дітей віком від чотирьох до дев'яти років. Він покликаний зробити переміщення коридорами лікарень простішим і приємнішим.

Ззаду розмістять номерні знаки з іменами дітей Фото: Honda

Максимальну швидкість можна встановити вручну, а кнопки "газ" і "гальмо" розташовані на кермі. Більш дорослі діти можуть їздити зі швидкістю до 8 км/год.

У Honda заявили, що Shogo дасть змогу дітям простіше справлятися із захворюваннями. Під час поїздок на електромобілі вони отримуватимуть позитивні емоції, які не будуть зайвими.

Деякі деталі Honda Shogo запозичені від перегонових автомобілів бренду. Наприклад, шайби рульового вала взяті від боліда IndyCar, а рульове управління від перегонового карта.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на продаж виставили незвичайний хетчбек Honda Civic 2000 року випуску.