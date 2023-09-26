Екстравагантний стиль і 780 сил: представлено найоригінальніший Audi A7 (фото)
Тюнінг Audi RS7 Sportback підняв потужність двигуна до 780 к. с., а максимальна швидкість перевищила 320 км/год. Салон авто оздобили яскраво-помаранчевою шкірою.
У Audi A7 Sportback з'явилася нова надпотужна модифікація. Великий ліфтбек допрацювали в німецькому ательє Mansory. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.
Якщо точніше, то за основу взяли заряджений Audi RS7 Sportback потужність. 600 к. с. Його складно назвати повільним, але в Mansory вирішили зробити авто ще швидшим.
Тюнінг Audi RS7 Sportback від Mansory підняв потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо до 780 к. с., а максимальний крутильний момент — до 1000 Н∙м.
Розгін до 100 км/год тепер займає 3 с, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. Середня витрата палива становить 12,5 л/100 км.
Дизайн Audi RS7 змінено у фірмовому стилі Mansory — з'явилися карбоновий обвіс з помаранчевими акцентами і 22-дюймові диски. Ззаду встановлено невеликий спойлер.
Салон Audi RS7 Sportback оздоблений яскраво-помаранчевою шкірою і карбоном, хоча доступні й інші авангардні варіанти внутрішнього оформлення. Пороги отримали підсвічування.
Раніше Фокус повідомляв, що у Audi RS7 Sportback з'явилася ще більш потужна 1000-сильна версія.
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