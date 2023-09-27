Названо найнадійніші кросовери та позашляховики Toyota сучасності (фото)

Експерти визначили 12 найнадійніших кросоверів і позашляховиків Toyota. Результати дослідження виявилися несподіваними.

Автомобілі Toyota традиційно посідають високі місця в рейтингах надійності. Серед найбільш довговічних моделей марки — кросовери та позашляховики. На сайті HotCars обрали найнадійніші Toyota підвищеної прохідності за останні 25 років.

Кросовер Toyota Venza став лідером рейтингу Фото: Toyota

Експерти проаналізували результати різних рейтингів якості. На основі показників цих моделей Toyota і сформували індекс надійності моделей. Результати виявилися вельми несподіваними.

Річ у тім, що найнадійнішими стали не Toyota Land Cruiser 100 або 200 (хоча вони є в ТОП-10), а кросовер Toyota Venza — його індекс склав 87%. Друге місце — у Toyota RAV4 четвертого покоління, а третє — у Toyota Highlander другої генерації.

Найнадійніші кросовери та позашляховики Toyota:

Toyota Venza 2014 року. Toyota RAV4 2013 року. Toyota Highlander 2007 року. Toyota 4Runner 2008 року. Toyota RAV4 2016 року. Toyota Land Cruiser 200 2021 року. Toyota Corolla Cross 2022 року. Toyota Land Cruiser 100 2000 року Toyota RAV4 2018 року. Toyota 4Runner 2017 року. Toyota Highlander 2018 року. Toyota Sequoia 2020 року.

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